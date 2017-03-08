وضعت مجموعة من طيور البطريق في مطعم بينجو في العاصمة الأندونيسية جاكرتا لتسلية وترفيه وتثقيف الزبائن، وفيما لاقت فكرة المطعم المميزة إعجاباً من الزبائن ففي المقابل احتج نشطاء الحيوان على الفكرة وطالبوا بإعادة الحيوانات إلى أماكنها الطبيعية.

فهذه المرة لم تكن طيور البطريق الجميلة في حديقة الحيوان ولا على شاطئ البحر.. بل في مطعم (بينجو) في مركز للتسوق، غرب العاصمة الأندونيسية جاكرتا.

وجاءت فكرة عرض البطريق في المطعم الذي تم افتتاحه في أواخر كانون أول/ديسمبر الماضي، لتقديم الترفيه والتسلية للزبائن ورواد المطعم من كبار وصغار.

ووضعت طيور البطريق من نوع (هومبولدت) ضمن اقفاص زجاجية مملوءة بالمياه في غرفة الطعام.

وقال المتحدث باسم المطعم ليو لامانتو إن (مطعم بينجو هو جزء من مشروع حوض السمك في جاكرتا، وقررنا فتح المطعم قبل الافتتاح الرسمي للمشروع الذي يهدف إلى التعليم وذلك لترفيه الزبائن).

ويقدم المطعم للزبائن الفرصة لإطعام طيور البطريق، مقابل دفع 50 ألف روبية أي ما يعادل ثلاث دولارات وسبعة وخمسين سنتاً.

وحصل القائمون على المشروع تصريحاً لإبقاء طيور البطريق في المطعم والتعامل معهم بعناية.

ويضيف ليو لامانتو (نحن نعمل على مراقبة الطيور في الحوض باستمرار، كما أنه مجهز بالكهرباء على مدار 24 ساعة، ويخضع لعمليات تنظيف دورية خلال اليوم كله).

ولاقت فكرة المطعم الفريدة من نوعها إعجاباً واستحساناً من قبل الزبائن.

حيث يقول ليو لامانتو (أعتقد أن هذا شيء إيجابي ونحن نعيش في المدينة ولا نرى طيور البطريق، فهكذا سيكتشف الأطفال طيور البطريق التي يقرأون عنها في الكتب بشكل حقيقي وواقعي).

كما لاقت الفكرة رفضاً واحتجاجاً من قبل نشطاء رعاية الحيوان، حيث طالبوا بإطلاق سراح الطيور وإعادتها إلى موطنها الطبيعي.

وقالت عضو جمعية رعاية الحيوان في جاكرتا فاني واراتمادجا (إن المطعم أخذ طيور البطريق هذه ووضعها لترفيه الزبائن.. لكن ينبغي إعادتها لكي تعيش في بيئة مناسبة أكثر وليس داخل حوض للأسماك وداخل مركز للتسوق).

ويرى منتقدو المشروع أن توعية الرأي العام لا يتم من خلال عرض الحيوانات في المطعم لأنه ليس توعية سليمة للأطفال.