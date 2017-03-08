تبحث الشرطة الإسبانية عن أكثر من 100 شخص تناولوا الطعام في أحد المطاعم في شمال البلاد ثم ولوا هاربين من دون أن يدفعوا ما عليهم من مال.

في التفاصيل، قال صاحب المطعم أن هؤلاء الزبائن أتوا معاً للاحتفال بمناسبة خاصة ثم اختفوا فجأة.. في دقيقة واحدة رحل 100 شخص.

وتابع: (لم يذهبوا مجموعات مجموعات، بل غادروا كلهم معاً) موضحاً أن العمال في المطعم لم يتمكنوا من الإمساك بهم، إذ (لا يمكن فعل شيء حين يكون العدد كبيراً بهذا الشكل).

ولم تشأ الشرطة تأكيد معلومات نقلتها الصحف المحلية أن هؤلاء الأشخاص هم من أوروبا الشرقية واكتفى مسؤول أمني بالقول (إنهم ليسوا من إسبانيا).