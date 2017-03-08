اكتشف علماء آثار صينيون كمية من المواد البرونزية في مدينة تشنجدو من مقاطعة سيتشوان جنوب غرب الصين خلال حفرهم مجموعة من المقابر يعود تاريخها إلى الفترة ما بين عصر الربيع والخريف (770 – 476 ق.م ) وعصر الممالك المتحاربة ( 475 – 221 ق.م).

وقال رئيس فريق الاستكشاف من معهد تشنجدو لدراسة الآثار الثقافية إن علماء الآثار قاموا بحفر 180 مقبرة في منطقة تعادل مساحتها ملعبين لكرة القدم وتم اكتشاف 540 مادة برونزية بما فيها أسلحة وأواني وأدوات وتماثيل.

وتتنوع الأواني البرونزية بين نقوش ورسوم دقيقة مثل الزيز والنمر والتنين بالإضافة إلى بصمات أيادٍ وأنماط رمزية من مملكة شو.

وذكر باحث في المعهد أن الاكتشاف يعد دليلا مهما يساعد على فهم حضارة مملكة شو تبادلاتها مع الممالك الأخرى.

يذكر أن مملكة شو المعروفة أيضا باسم شو هان كانت إحدى الممالك الثلاث التي كانت تتنافس على حكم الصين بعد سقوط سلالة الهان واستمرت المملكة من عام 221 حتى 263 م .