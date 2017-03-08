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رقم الخبر: 189326 تاريخ النشر: آذار 08, 2017 الوقت: 15:17 الاقسام: منوعات  
(السلحفاة الحصالة) ابتلعت 915 عملة معدنية

(السلحفاة الحصالة) ابتلعت 915 عملة معدنية

استخرج أطباء بيطريون من تايلاند، 915 عملة معدنية من بطن سلحفاة بحرية، ظلت تبتلع العملات التي تلقى في بركتها طلبا للحظ السعيد، مما حد في نهاية المطاف من قدرتها على الحركة.

وأزيلت خمسة كيلوغرامات من العملات والأشياء الأخرى من بطن السلحفاة البحرية، التي تبلغ من العمر 25 عاماً، وأطلق عليها اسم (أومسين) أي (حصالة) باللغة التايلاندية. أما السلحفاة نفسها فتزن 59 كيلوغراما.

وكانت السلحفاة، التي تعيش في محمية بمدينة سريراتشا في إقليم تشونبوري شرقي العاصمة بانكوك، تجد صعوبة في السباحة بشكل طبيعي بسبب الوزن.

وقال الأطباء البيطريون إنهم يعتقدون أن عملية استخراج العملات، التي استغرقت سبع ساعات، هي أول عملية جراحية من نوعها في العالم.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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