  • الأربعاء ٩ جمادی الثانیة ١٤٣٨
  • الأربعاء , مارس 08, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 189324 تاريخ النشر: آذار 08, 2017 الوقت: 15:14 الاقسام: منوعات  
اشتري (منزل الأحلام).. واحصل على هدايا أسطورية!

اشتري (منزل الأحلام).. واحصل على هدايا أسطورية!

بإطلالة خلابة على ربوة تطل على مدينة لوس أنجلوس الأميركية، يقع واحداً من أغلى البيوت ثمناً في مدينة بيفرلي هيلز، معقل الأثرياء.

وإذا كنت مهتما بشراء البيت، فإنك ستحصل على سيارتين لامبورغيني ورولز رويس، إضافة إلى عدد آخر من الهدايا الباهظة.

وبحسب موقع بيزنس إنسايدر، يعرض البيت الضخم المكون من 7 غرف و11 مرحاضاً ومهبط للهليكوبتر وحمام سباحة كبير وأروقة فخمة بمبلغ 100 مليون دولار.

ويحتوي المنزل على غرفة خاصة للتسلية، وناد رياضي، ومرآب واسع للسيارات ويتوسط الزرع الأخضر فوق ربوة عالية تطل على المحيط الهادي.

وأطلق اسم (أوبوس) على البيت الذي طوره نايل نيامي، الذي شيد منزلي الفنان الشهير شون ديدي ورجلي الأعمال التوأمين كاميرون وتيلور وينكليفوس.

وسيحصل المشتري على لوحة ضخمة للملاكم محمد علي كلاي بتوقيع الفنان آندي وارهول، كما سيحصل أيضاً على لوحتين أصليتين للفنان ديميان هيرست.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 4/6640 sec