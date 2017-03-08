بإطلالة خلابة على ربوة تطل على مدينة لوس أنجلوس الأميركية، يقع واحداً من أغلى البيوت ثمناً في مدينة بيفرلي هيلز، معقل الأثرياء.

وإذا كنت مهتما بشراء البيت، فإنك ستحصل على سيارتين لامبورغيني ورولز رويس، إضافة إلى عدد آخر من الهدايا الباهظة.

وبحسب موقع بيزنس إنسايدر، يعرض البيت الضخم المكون من 7 غرف و11 مرحاضاً ومهبط للهليكوبتر وحمام سباحة كبير وأروقة فخمة بمبلغ 100 مليون دولار.

ويحتوي المنزل على غرفة خاصة للتسلية، وناد رياضي، ومرآب واسع للسيارات ويتوسط الزرع الأخضر فوق ربوة عالية تطل على المحيط الهادي.

وأطلق اسم (أوبوس) على البيت الذي طوره نايل نيامي، الذي شيد منزلي الفنان الشهير شون ديدي ورجلي الأعمال التوأمين كاميرون وتيلور وينكليفوس.

وسيحصل المشتري على لوحة ضخمة للملاكم محمد علي كلاي بتوقيع الفنان آندي وارهول، كما سيحصل أيضاً على لوحتين أصليتين للفنان ديميان هيرست.