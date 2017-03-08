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رقم الخبر: 189322 تاريخ النشر: آذار 08, 2017 الوقت: 15:11 الاقسام: محليات  
قائد الثورة الاسلامية يؤكد على اهمية الحفاظ على الغابات والموارد الطبيعية + صور

قائد الثورة الاسلامية يؤكد على اهمية الحفاظ على الغابات والموارد الطبيعية + صور

اكد قائد الثورة الاسلامية سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي على اهمية الحفاظ على الغابات والموارد الطبيعية وحمايتها من تجاوزات الانتهازيين.

 ان قائد الثورة الاسلامية قام اليوم الاربعاء بغرس شتلتين من اشجار الفاكهة بمناسبة اسبوع الموارد الطبيعية.
واشار آية الله العظمى الخامنئي في كلمة بهذه المناسبة، الى اهمية المناطق الخضراء والغطاء النباتي، مضيفا: ان العديد من الاضرار الناجمة عن العواصف الترابية وتلوث الهواء في المدن ناجم عن قلة الغطاء النباتي ، ونظرا الى الموقع الاقليمي واتساع المناطق الصحراوية في البلاد، يتعين ايلاء اهمية مضاعفة للحفاظ على الغطاء النباتي.
واعتبر قائد الثورة الاسلامية وجود المناطق الخضراء التي تحتوي على الاعشاب النباتية المتنوعة وكذلك الغابات في شمال البلاد، من ضمن خصائص المساحات الخضراء في ايران ، واضاف : ان غابات الشمال القيمة تعد من الغابات النادرة في العالم  لكن حفنة من الانتهازيين بدون الاخذ بنظر الاعتبار المصالح الوطنية، قاموا بتخريب الغابات والموارد الطبيعية في البلاد ،لذا يجب المحافظة على هذه الغابات من هذه التجاوزات.
واكد قائد الثورة على ضرورة ان يولي المسؤولون عن الغابات والمراعي والاراضي الزراعية مزيدا من الاهمية لمهامهم، وان يسعوا في صيانة هذه الثروة الوطنية العظيمة.
وتطرق سماحة آية الله العظمى الخامنئي الى الخصائص الممتازة للفواكه الايرانية، معربا عن أسفه لاستيراد الفواكه من خارج البلاد، مضيفا: ان استيراد الفواكه من الاعمال الخاطئة، ويجب على المسؤولين منع ذلك الا في الحالات الطارئة.
واعتبر قائد الاسلامية مراسم غرس الاشجار رمزا لاحترام الشعب للطبيعة الخضراء في ايران، مضيفا: ان على الجميع شكر هذه النعمة الالهية.

قائدة الثورة يغرس شجرةقائدة الثورة يغرس شجرة
قائدة الثورة يغرس شجرةقائدة الثورة يغرس شجرة
 
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مصدر الخبر: الوفاق/ مهر
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