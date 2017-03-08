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رقم الخبر: 189321 تاريخ النشر: آذار 08, 2017 الوقت: 15:05 الاقسام: منوعات  
إليزابيث الثانية.. 90 عاماً ولا تزال تمتطي الخيل!

إليزابيث الثانية.. 90 عاماً ولا تزال تمتطي الخيل!

تحتفل ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، في شهر أبريل المقبل، بعيد ميلادها الـ91، ولكنها مؤخرا أثبتت أن السن ليس عائقا لكي تتمتع بهوايتها المفضلة.

ووفقاً لصحيفة (تليغراف) فقد التقطت عدسات كيلفن بروس صورة للملكة إليزابيث وهي تمتطي مهرها، على طول ضفة نهر التايمز، وتبدو ملامحها هادئة وهي جالسة فوق صهوة الجواد.

وظهرت الملكة في الصورة بصحة جيدة، وهي ترتدي وشاحا حول رأسها بدلا من خوذة.

ويقال إن إليزابيث الثانية دائما ما ترفض ارتداء (قبعة صلبة) لضمان أن يظل شعرها مناسباً لأي مواعيد ملكية.

ويمثل ركوب الخيل شغفاً أبدياً للملكة، حتى قالت ذات مرة إنه يتيح لها أن تكون (مجرد إنسان آخر).

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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