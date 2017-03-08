يحرص لاعبو كرة القدم على تغيير طريقة قص وتصفيف شعرهم من أجل لفت الانتباه أو تعزيز الثقة بالنفس أو لأسباب أخرى عديدة.

ولعل أشهر من تلاحقه كاميرات الصحفيين خاصةً بما يتعلق باهتمامه بشكله وشعره، اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو.

فقد اعتادت الصحافة الرياضية على ظهور اللاعب البرتغالي ونجم نادي ريال مديد الإسباني بقصات شعر مختلفة وجذَّابة في كل مرة.

لكن وخلال مباريات بطولة يورو 2016 لكرة القدم، ظهر اللاعب رونالدو بقصة شعر تبدو عادية للوهلة الأولى حتى تنتبه إلى الخطين المرسومين في خلفية رأس اللاعب!.

وإن كُنت من عشاق كرة القدم وحريصٌ على متابعة أخبار نجم الساحرة المستديرة، فمن الطبيعي أن تعلم أن نجم ريال مدريد الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم ثلاث مرات، من المهتمين بالقضايا الإنسانية ومساعدة المحتاجين.

والسر في رسم رونالدو خطين على شعره كشفه أحد مُصففي شعر المشاهير (دانيال جونسون)، عن أن رونالدو أصر على رسم الخطين تضامناً مع طفل مُصاب بالسرطان تكفَّل اللاعب البرتغالي بعلاجه.

وكان العلاج الكيمياوي قد ترك ندبتين على رأس الطفل ما جعل كريستيانو يقوم برسم هذين الخطين على شكل الندبتيْن تضامناً مع الطفل ورفعاً لمعنوياته.

هذه اللفتة الإنسانية ليست الأولى في سجل اللاعب البرتغالي الشهير في عالم الإنسانية. فلطالما كانت له وقفات إنسانية في الكثير من القضايا منها استقباله للاجئ سوري في نادي ريال مدريد، ومقابلته لطفل لبناني قضوا أهله في تفجيرات بيروت.

وعلى الرغم من عدم صدور تأكيد رسمي من كريستيانو شخصياً على صحة رواية الخطين على شعره، لكن مصادر مقرَّبة منه أكدت صحتها خاصةً أنها ليست المرة الأولى التي ترتبط (قصات شعره) مع أعماله الخيرية.