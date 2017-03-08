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رقم الخبر: 189317 تاريخ النشر: آذار 08, 2017 الوقت: 14:52 الاقسام: ثقافة وفن  
«الصمت» الايراني يفوز بجوائز مهرجان مصري

«الصمت» الايراني يفوز بجوائز مهرجان مصري

حصل الفيلم الايراني القصير «الصمت» (سكوت) للمخرجين علي عسكري وفرنوش صمدي على جائزتين من مهرجان « Aswan» الدولي لأفلام المرأة في مصر.

والجائزتان اللتان حصل عليهما الفيلم هما جائزتا أفضل فيلم وأفضل ممثلة.

وانطلقت فعاليات المهرجان في الـ20 من فبراير المنصرم واستمرت حتى الـ26 منه.

ويحكي «الصمت» قصة فتاة تدعى فاطيما تتلقى خبرا من الطبيب ويجب أن تترجمه لأمها لكنها تفضل أن تختار الصمت...

والفيلم مترجم للغات الكردية والانجليزية والايطالية ويشارك في تمثيله فاطيما لاكس وولنتيناكار نلوتي.

تجدر الاشارة الى ان «الصمت» سبق ان شارك بمهرجانات عديدة وحصل على العديد من الجوائز أهمها جائزة أفضل فيلم من مهرجان «آدانا» الدولي بتركيا والجائزة الكبرى لمهرجان «du Film Français d'Helvétie Bienne» الدولي بسويسرا وجائزة أفضل فيلم من مهرجان « Riace” الدولي بإيطاليا والجائزة الرئيسية لمهرجان « Signes de Nuit» الدولي بالارجنتين.

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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