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رقم الخبر: 189316 تاريخ النشر: آذار 08, 2017 الوقت: 14:51 الاقسام: ثقافة وفن  
«الجدة» يشق طريقه الى ألمانيا

«الجدة» يشق طريقه الى ألمانيا

يشارك الفيلم الايراني القصير «الجدة» (بي بي) للمخرج سعيد نجاتي في مهرجان «Dresden» الدولي للأفلام القصيرة بألمانيا.

ويعرض الفيلم في القسم الخاص بأفلام الأطفال في المهرجان.

وستنطق فعاليات المهرجان في الرابع من أبريل المقبل وستستمر حتى التاسع منه.

ويحكي «الجدة» في 11 دقيقة قصة مراهقين ينوون أن يأخذوا جدة أحدهم الى كربلاء في أربعينية الامام الحسين عليه السلام.

ويشارك في تمثيل الفيلم كل من دانيال حسناوي وميثم ومهدي حزباوي وعلي يلان نوش وعرفان بني هاجر وآرش حلاوي وسايه مجدمي وبهرام افروز.

يذكر أن الفيلم سبق ان شارك في 15 مهرجانا دوليا وحصل على 8 جوائز.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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