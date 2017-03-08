ويعرض الفيلم في القسم الخاص بأفلام الأطفال في المهرجان.

وستنطق فعاليات المهرجان في الرابع من أبريل المقبل وستستمر حتى التاسع منه.

ويحكي «الجدة» في 11 دقيقة قصة مراهقين ينوون أن يأخذوا جدة أحدهم الى كربلاء في أربعينية الامام الحسين عليه السلام.

ويشارك في تمثيل الفيلم كل من دانيال حسناوي وميثم ومهدي حزباوي وعلي يلان نوش وعرفان بني هاجر وآرش حلاوي وسايه مجدمي وبهرام افروز.

يذكر أن الفيلم سبق ان شارك في 15 مهرجانا دوليا وحصل على 8 جوائز.