بعد فوزه بجائزة الاوسكار بصفته افضل فيلم أجنبي، واجه الفيلم السينمائي الايراني «البائع» للمخرج القدير أصغر فرهادي اقبالا متزايدا بنسبة نحو 65 بالمائة خلال عرضه في دور السينما ببعض الدول الاميركية .

والفيلم الذي نجح في حصد ايرادات تبلغ اكثر من 162 الف دولار عند مبيعات التذاكر خلال عرضه في 97 صالة سينمائية في اميركا خلال الفترة الـ24 وحتى الـ 26 فبراير المنصرم اي قبل فوزه بجازة الاوسكار، حصل على ارباح تزيد من 266 الف دولار في الفترة الثالث وحتى الخامس من مارس اي بعد فوزه بالجائزة مما يشير الى زيادة بنسبة 64.6 مقارنة بالاسبوع الذي سبقه اي قبل فوزه بالاوسكار وذلك بعرضه في 115 صالة سينمائية.

ووصل إجمالي ايرادات الفيلم الذي بدأ عرضه في دور السينما ببعض المدن الاميركية أكثر من 5 أسابيع، الى اكثر من 1.8 مليون دولار.

وحصل الفيلم على ايرادات ضخمة من فرنسا التي فاز فيها بجائزتين من خلال مشاركته في مهرجان «كان» السينمائي حيث بلغت ايراداته في هذا البلد الى أكثر من مليون و840 الف دولار خلال عرضه فيها.

وجاءت ايطاليا في المركز الثاني حيث كانت أفضل سوق لهذا الفيلم الذي بلغت ايرادته فيها نحو 828 الف دولار فيما احتلت اليونان في المركز الثالث وهولندا وكولمبيا والبرتغال في المراكز الرابعة وحتى السادسة.

واستمرارا لعرضه الدولي سيعرض الفيلم في استراليا والباراغوي والامارات والنرويج والسويد وبريطانيا والدنمارك وتشيك وبلغاريا.

وبلغت ايرادات الفيلم في الدول الاجنبية (سوى أمريكا) اكثر من 3 ملايين دولار.