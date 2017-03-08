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رقم الخبر: 189314 تاريخ النشر: آذار 08, 2017 الوقت: 14:50 الاقسام: ثقافة وفن  
فنانون تشكيليون ايرانيون يحولون الأشجار اليابسة إلى أعمال فنية

فنانون تشكيليون ايرانيون يحولون الأشجار اليابسة إلى أعمال فنية

يعمل عدد من الفنانين التشكيليين الايرانيين على تحويل الأشجار اليابسة في شارع ‌«ولي عصر” في طهران إلى أعمال فنية تزيد من جمالية هذا الشارع وذلك برعاية بلدية طهران.

وقال مساعد الشؤون الثقافية والفنون التابعة لبلدية طهران: بدأنا برنامجاً فصلياً مختصاً بالاعتناء بأشجار الشوارع في مدينة طهران بالتزامن مع يوم التشجير في ايران.

ويقوم البرنامج على تحويل الأشجار اليابسة إلى أعمال فنية تحسن من أجواء المدينة، ويشترك 35 فنانا تشكيليا في إنجاز هذا المشروع الذي يعتبر سلسلة من برامج فصل الربيع في طهران.

وتنطلق البرامج المعنية بتجميل شوارع طهران مع قدوم عيد النوروز 21 آذار وتستمر حتى آواخر نيسان تشمل البرامج زراعة الورود الملونة وتعليق الزينة الخاصة بالمناسبة ورسم اللوحات على جدران المدينة.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ مهر
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