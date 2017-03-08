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رقم الخبر: 189313 تاريخ النشر: آذار 08, 2017 الوقت: 14:48 الاقسام: ثقافة وفن  
إزاحة الستار عن مصحف مخطوط بيد فنان باكستاني

إزاحة الستار عن مصحف مخطوط بيد فنان باكستاني

تمّ عرض الجزء الـ29 من المصحف الذي خطّه الفنان الباكستاني «جواد رسولي» للمرة الأولي بمدينة «كويته» الباكستانية.

وتم هذا العرض خلال الإحتفال الثالث لتكريم النشطاء القرآنيين لأكاديمية «مصباح القرآن» بكلية «الجنرل موسي» بمدينة كويته الباكستانية.

وقد تم عرض الجزء الـ29 من المصحف الذي قام بخطّه الكاتب والخطاط الباكستاني «جواد رسولي» وهو طالب مرحلة الدكتوراه في فرع اللغة الفارسية.

ويعد المصحف الذي خطّه «جواد رسولي» أول مصحف مخطوط بخط النسخ في باكستان.

وأهدي العضو في المجلس المحلي بولاية «بلوشستان» الباكستانية، «سيد أغا رضا»، 50 ألف روبية جائزة للفنان الباكستاني وتكريماً لجهوده.

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ايكنا
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