أكد أمین المهرجان الثالث لكاریكاتیر الكتاب علی أهمیة تعمیم القراءة في المجتمع وقال بأن الكاریكاتیر یعتبر واحداً من أهم الأدوات التي يمكن أن تكون مؤثرة جدا في تعزيز ثقافة القراءة

وقال الامین العام لمؤسسة المكتبات العامة في البلاد، علي رضا مختاربور في الحفل الختامي الذي أقیم یوم الثلاثاء 7 مارس تزامناً مع حلول ذكری تأسیس هذه المؤسسة بأن قوة الخیال عند الفنان بامكانها ان توصل الانسان الی القمة مثلما وصل الیه الشاعر الكبیر جلال الدین الرومي.

من جهه اخری أعرب مدیر بیت الفنانین الایرانیین، محمد رجبي معمار عن سروره لاقامة هذا الحفل وكذلك لإقامة جلسات في أیام الاحد لكتاب الفن وقال بأن لبیت الفنانین یملك علاقات قویة مع الكتاب حیث تم بهذا الصدد تدشین كتاب للاستاذ لوریس جكناواریان وأكد بأن موضوع الكتاب والمطالعة هو موضوع عالمي الامر الذي یفرض علی الجمیع ترویج مفهوم المطالعة.

وأشار سید مهدي شجاعي الی أهمیة موضوع ترویج المطالعة وقال بضرورة تحقیق هذا المهم وبكل الوسائل وأكد بأن الكاریكاتیر یعتبر من أهم الوسائل لتحقق هذا الهدف لما یملكه من لغة مصورة یسهل فهمها من قبل الجمیع.

وأشاد بمؤسسة المكتبات العامة في البلاد علی دورها الرائد في ترویج ثقافة المطالعة وقال بأن مهرجان كاریكاتیر الكتاب الاول اقيم عام 2010 في البلاد حیث حضره فنانون من 53 بلداً فیما سیشارك 74 فناناً في مهرجان هذا العام خاصة للموقع الممتاز الذي یحتله مهرجان كاریكاتیر الكتاب علی المستوی الدولي.

وأشار شجاعي طباطبائي مجدداً الی صدور دعوة للمشاركة بالمهرجان الثالث في الصیف القادم وقال بأن هذا المهرجان یشهد تطوراً ملفتاً حیث تضاعف عدد الفنانین الصینیین المشاركین فیه لیصل الی 42 فناناً وأكد بأن السیاسة العامة للمهرجان تسیر تتتجه نحو تعمیمه شعبیاً حیث تشاهد الاعمال التي تصدرها في كل ناحیة من نواحي المدینة خاصة ان مؤسسة المكتبات العامة في البلاد وبما تملكه من 3200 مكتبة تستطیع ان تلعب دوراً مهماً في تحقیق هذا المهم.

وشارف طباطبائي الی ‌وصول 2130 عملاً من قبل 768 فناناً من 74 بلداً الی الامانة العامة للمهرجان حیث تصدرت ایران وتركیا واندونیسیا والصین عدد المشاركین في هذه الدورة.

وأشار اسماعیل عباسي من الفنانین القدامي في فن الكاریكاتیر الی التأثیر الكبیر لفن الكاریكاتیر والكارتون في ترویج ثقافة المطالعة والقراءة وقال بأن الكارتون بأمكانه ان یصور للقارئ الحزن والفرح وفي مختلف الظروف وعلیه یجب احترام الكتاب وجل احترامه هو شراءه ومطالعته.

وتم في المراسم تقديم وتكريم الفائزين في الدورة الثالثة لمهرجان كاريكاتير الكتاب وهم:

المركز الاول: داركو درجوييتش من مونتي نغرو

المركز الثاني: سامان ترابي من ايران

المركز الثالث: اكبر تراب بور من ايران

كما تم تقديم الذين نالوا لقب يستحق التقدير وهم:

جابر اسدي، واحسان كنجي وعاطفه یاریان من ایران، ومجمیر میهاتوف من كرواتيا و آجیم كراسنیكي من كوسوفو.

يذكر ان الذين نالوا لقب يستحق التقدير منحوا شهادة تقدير ودرع ومبلغ 500 دولار فيما حصل الفائزون الاول والثاني والثالث على شهادة تقدير ودرع والفين دولار و 1500 دولار و 500 دولار على التوالي.