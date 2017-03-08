تفوق الأيرلندي سام بينيت، على بعض أفضل المتسابقين المتخصصين في سباقات السرعة ليفوز بالمرحلة الثالثة من سباق باريس - نيس للدراجات بينما احتفظ الفرنسي ارنو ديمار بصدارة الترتيب العام.

وانطلق متسابق فريق بورا البالغ عمره 26 عامًا لتحقيق الفوز متفوقًا على متسابقين مثل ألكسندر كريستوف (كاتيوشا)، وجون دجنكولب (تريك)، ومارسيل كيتل (كويك ستيب) في نهاية السباق، الذي امتد مسافة 190 كيلومترا بالقرب من شالون سور سون.

وأنهى كريستوف، السباق في المركز الثاني، بينما جاء دجنكولب في المركز الثالث، وحل ديمار في المركز السادس ليحافظ على صدارة الترتيب العام للمتسابقين بفارق 6 ثوان أمام مواطنه جوليان ألافيليب (كويك ستيب) قبل مرحلة ضد الساعة.