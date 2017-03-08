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رقم الخبر: 189311 تاريخ النشر: آذار 08, 2017 الوقت: 14:41 الاقسام: رياضة  
فوز بينيت بالمرحلة الثالثة من سباق باريس - نيس للدراجات

فوز بينيت بالمرحلة الثالثة من سباق باريس - نيس للدراجات

تفوق الأيرلندي سام بينيت، على بعض أفضل المتسابقين المتخصصين في سباقات السرعة ليفوز بالمرحلة الثالثة من سباق باريس - نيس للدراجات بينما احتفظ الفرنسي ارنو ديمار بصدارة الترتيب العام.

وانطلق متسابق فريق بورا البالغ عمره 26 عامًا لتحقيق الفوز متفوقًا على متسابقين مثل ألكسندر كريستوف (كاتيوشا)، وجون دجنكولب (تريك)، ومارسيل كيتل (كويك ستيب) في نهاية السباق، الذي امتد مسافة 190 كيلومترا بالقرب من شالون سور سون.

وأنهى كريستوف، السباق في المركز الثاني، بينما جاء دجنكولب في المركز الثالث، وحل ديمار في المركز السادس ليحافظ على صدارة الترتيب العام للمتسابقين بفارق 6 ثوان أمام مواطنه جوليان ألافيليب (كويك ستيب) قبل مرحلة ضد الساعة.

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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