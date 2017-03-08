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رقم الخبر: 189310 تاريخ النشر: آذار 08, 2017 الوقت: 14:47 الاقسام: سياحة  
رئيسة منظمة التراث الثقافي: لا عائق امام دخول السياح الاجانب الي ايران

رئيسة منظمة التراث الثقافي: لا عائق امام دخول السياح الاجانب الي ايران

اكدت مساعدة رئيس الجمهورية رئيسة منظمة التراث الثقافي والصناعات اليدوية والسياحة الايرانية زهراء احمدي بور، بان لا عائق امام دخول السياح الاجانب ال‍ي ايران.

وخلال لقائها مساعدة رئيس البرلمان الالماني كلوديا روت في برلين الثلاثاء علي هامش المؤتمر الدولي السابع حول طريق الحرير، اعتبرت احمدي بور، سوق الصناعات اليدوية الايرانية بانها تضرر جديا اثر اجراءات الحظر الظالمة التي كانت مفروضة علي ايران وقالت، انه وبعد الاتفاق النووي حصلت انفراجات ووجدت الصناعات اليدوية طريقها الي التصدير.

واعتبرت احد الاجراءات الجادة التي تسعي منظمة التراث الثقافي لتحقيقها هو اقامة معارض دائمة للصناعات اليدوية خاصة في اوروبا حيث هنالك طلبات لها واشارت الي اقامة متجر لبيع الصناعات اليدوية الايرانية في هولندا واخر في فرنسا وثالث سيقام في كرواتيا الشهر القادم وقالت، انان نسعي لاقامة مجموعة من المعارض الدائمة للصناعات اليدوية الايرانية في الاتحاد الاوروبي.

واكدت رئيسة منظمة التراث الثقافي الايراني بان ليس هنالك اي عائق امام دخول السياح الاجانب الي ايران وان الفرصة تتاح اكثر فاكثر في هذا المجال يوما بعد يوم.

وصرحت بان الاقبال من قبل السياح الاجانب ازداد بعد الاتفاق النووي لمشاهدة ايران وما فيها من اثار تاريخية عريقة ومعالم سياحية رائعة.

واوضحت بان المنظمة حصلت علي موافقة الحكومة الايرانية لعرض 500 من الاشياء التاريخية الايرانية في بون وقالت، اننا يمكننا المبادرة لعرض هذه الاشياء في برلين ايضا.

كما نوهت الي وجود تعاون مشترك بين فرق الاثار الايراني والالمانية في عمليات التنقيب الاثرية في ايران ومنها خوزستان وكلستان

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ مهر
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