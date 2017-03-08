أكمل البرازيلي فيليبي ماسا، مسافة سباقين ونصف ليضع فريقه وليامز في الصدارة مع انطلاق آخر التجارب التي تسبق انطلاق الموسم الجديد لبطولة العالم فورمولا 1 للسيارات، في برشلونة الثلاثاء.

وأكمل ماسا الذي عاد في يناير/كانون الثاني، بعد انتقال زميله السابق فالتيري بوتاس إلى مرسيدس، كبديل لبطل العالم المعتزل نيكو روزبرج، 168 لفة على حلبة كتالونيا.

وعادل سيباستيان فيتل، سائق فيراري حصيلة ماسا اللافتة للنظر، وأنهى اليوم بثالث أسرع زمن (دقيقة واحدة و19.906 ثانية) خلف دانييل ريتشياردو سائق رد بول (دقيقة واحدة و19.900 ثانية).

وقال ماسا البالغ من العمر 35 عامًا، الذي بلغ أسرع زمن سجله دقيقة واحدة و19.726 ثانية: "لا أتذكر أني قمت يومًا بقطع 168 لفة في يوم واحد، على مدار مسيرتي".

وأضاف "كان عددًا كبيرًا من اللفات، وأستطيع أن أشعر بها من خلال المجهود الذي بذلته لكني على ما يرام. أشعر أنني في حالة جيدة للموسم الجديد".