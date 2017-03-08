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رقم الخبر: 189303 تاريخ النشر: آذار 08, 2017 الوقت: 14:42 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
ناسا تقترح إنشاء نفق لحماية المريخ

ناسا تقترح إنشاء نفق لحماية المريخ

اقترح رئيس قسم علوم الكواكب في «ناسا»، جيم غرين، إنشاء نفق مغناطيسي، من شأنه حماية المريخ من الإشعاع الفضائي الخطير والمساعدة في خلق مناخ ملائم للحياة على الكوكب.

وقال إنه يقترح إنشاء درع مغناطيسية تمتد بين الشمس والمريخ، مضيفا أن هذه الدرع ستشكل قطبا كهربائيا مزدوجا ضخما، يولد حقلا مغناطيسيا كافيا لحماية الكوكب الأحمر من تيارات الجسيمات الفضائية المشحونة، وتقضي مكونات الحقل المغناطيسي بأن يقع المريخ داخل نفق تشكله خطوط القوة للحقل الواقي.

ويجب نصب الدرع في نقطة (L1 — Lagrange)، أي خط مستقيم يربط بين المريخ والشمس. وقال، جيم غرين، إن الحقل المغناطيسي سيساعد مع مرور الوقت في تشكيل الغلاف الجوي للمريخ والذي اختفى قديما بتأثير إشعاع الشمس.

وتدل الحسابات التي قدمها العالم على أن ضغط الجو في الغلاف الغازي قد يبلغ بعد أعوام نصف ما هو عليه في الأرض، وسيحدث ذلك نتيجة الاحتباس الحراري الذي سيؤدي إلى ذوبان جليد القطبين.

ويرجح حسب غرين أن تذوب بعد مرور ملايين الأعوام سبع محيطات على المريخ، ويرى العالم أن فكرته يمكن تطبيقها بحلول عام 2050.

 

 

 

 

 
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مصدر الخبر: وكالات
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