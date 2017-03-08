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رقم الخبر: 189302 تاريخ النشر: آذار 08, 2017 الوقت: 14:43 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
لمريض السكري.. افحص قدميك كل ليلة!

لمريض السكري.. افحص قدميك كل ليلة!

أوصت مجلة «ديابيتس راتجيبر» مرضى السكري بفحص أقدامهم كل ليلة والتحقق مما إذا كانت هناك إصابات أم لا. وعلّلت المجلة الألمانية ذلك بأن داء السكري يؤثر بالسلب على الإحساس بالألم في الأقدام، وبالتالي قد لا يلاحظ المريض أنه قد تعرض للإصابة في أقدامه على الإطلاق، مشددة على ضرورة فحص النطاقات ما بين الأصابع.

وإذا تعذر على المريض فحص هذه النطاقات بدقة، فيمكنه الاستعانة بمرآة صغيرة مع مقبض تلسكوبي وعدسة مكبرة، وفي حال اكتشاف مواضع احمرار أو بثور أو كدمات صغيرة في الأقدام، فينبغي استشارة الطبيب على الفور.

وفي حال تعرض الشخص للإصابة بمثل هذه المشكلات في أقدامه، ولا يعرف أنه مصاب بداء السكري، فقد تكون هذه المشكلات من العلامات التي تشير إلى إصابته بهذا المرض، وعلى أية حال يجب التحقق من الحالة المرضية لدى الطبيب المختص.

 

 
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مصدر الخبر: وكالات
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