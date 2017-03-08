سجل سيرجيو راموس هدفا بضربة رأس وساهم في هدف آخر بنفس الطريقة في بداية الشوط الثاني ليفوز ريال مدريد حامل اللقب 3-1 خارج أرضه على نابولي ويتأهل لدور الثمانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الثلاثاء.

بايرن يقهر أرسنال مجددا ويفوز عليه 10 - 2 في مجموع المباراتين

وبدا نابولي الايطالي قادرا على تعويض تأخره 3-1 ذهابا في مدريد بعدما فرض هيمنته في الشوط الأول وتقدم عبر دريس ميرتنز في الدقيقة 24.

لكن آمال نابولي في التأهل لدور الثمانية لأول مرة تحطمت بعدما كرر المدافع راموس هوايته في إنقاذ فريقه بضربة رأس بعد ركلة ركنية في الدقيقة 51.

وكرر راموس الأمر بعد ست دقائق لكن تسديدته اصطدمت برأس ميرتنز لتتجه الكرة للشباك.

وقال زين الدين زيدان مدرب ريال "نحن سعداء بوجود سيرجيو معنا. كل فترة وأخرى يأتي بهدف بضربة رأس."

وتابع لاعب ريال مدريد السابق "لم نبدأ بشكل جيد في الشوط الأول. قدمنا عملا كبيرا في الشوط الثاني."

وأضاف البديل ألفارو موراتا هدفا ثالثا في الوقت المحتسب بدل الضائع ليتفوق ريال 6-2 في مجموع المباراتين ويبلغ دور الثمانية للمرة السابعة على التوالي.

وقال ماوريتسيو ساري مدرب نابولي "لعبنا بشكل رائع في أول 45 دقيقة لكن سلبت منا الطاقة بعد هدفين مبكرين في الشوط الثاني"، وأضاف "بسبب ذلك لم نتمكن من اللعب بنفس القوة بالشوط الثاني."

من جهة ثانية كرر بايرن ميونيخ فوزه الساحق 5-1 على مضيفه أرسنال ليبلغ دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعدما حسم نتيجة المباراتين 10-2 وسط ذهول الجماهير في ملعب الامارات.

وكان أرسنال يتأخر 5-1 من مباراة الذهاب ويجاهد لأن يصبح أول فريق في تاريخ دوري الأبطال يقلب تأخره بهذا العدد من الأهداف وتقدم في الشوط الأول عبر ثيو والكوت.

لكن روبرت ليفاندوفسكي أدرك التعادل لبايرن من ركلة جزاء وطرد لوران كوسيلني قائد أرسنال لتدين الهيمنة للفريق الألماني أمام منافسه البائس.

وقال كارلو أنشيلوتي مدرب بايرن الذي يتطلع ليحرز لقب دوري الأبطال مع ثالث فريق بعد ميلانو وريال مدريد "حتى لقطة ركلة الجزاء كانت المباراة صعبة ولعب أرسنال بشكل رائع جدا."

وأضاف المدرب الإيطالي المخضرم "كانت المباراة مختلفة. لا تعكس النتيجة ما حدث في أرضية الملعب."

واستفاد آرين روبن من خطأ دفاعي في الدقيقة 68 ليتقدم لبايرن قبل أن يسجل البديل دوجلاس كوستا الثالث لتبدأ جماهير أرسنال الغاضبة في مغادرة الملعب.

ولم يرحم بايرن ضعف المنافس ليسجل أرتورو فيدال هدفين ويذيق أرسنال أثقل هزيمة على أرضه منذ 1998 ليودع الفريق الإنجليزي دور الستة عشر في دوري الأبطال للمرة السابعة على التوالي بطريقة مذلة.

وطالبت مجموعة من مشجعي أرسنال قبل اللقاء برحيل المدرب أرسين فينجر بعد 21 عاما في المنصب لكن شعر البعض بالإقناع بأداء الفريق في الشوط الأول في ظل محاولة العودة في النتيجة الكبيرة.

وقال فينجر "أعتقد أننا قدمنا أداء قويا ولعبنا بروح وفخر كما كنا نريد وبعد ذلك انتهت القصة بشكل سيء. واقع أن النتيجة النهائية لا تعكس مستوانا هو أمر محبط جدا."