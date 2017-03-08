هناك أعراض تظهر على بعض الاشخاص قد يظنها من الأمور الطبيعية التي لا تدعو للقلق، ومنها التعرق الشديد ليلاً.وقد أوضح، أن سرطان الدم ينقسم إلى 137 نوعا مختلفا، ترتبط كل منها باضطرابات وأعراض تختلف بشدة من شخص لآخر، ما يزيد من صعوبة تشخيص المرض.

حيث يمكن للتعرق بكميات كبيرة أن يشير إلى مرحلة مبكرة من الإصابة بسرطان الدم خاصة اذا اقترن بأعراض أخرى مثل فقدان ملحوظ للوزن.

كما ان الطبيب جيرارد روبنس نوه الى ان تلك المعلومة تشير إلى أهمية متابعة الحالة الصحية بالكشف الدوري في حال الاشتباه في تلك الأعراض التي قد تبدو طبيعية، مع رفع الحد الأدنى للثقافة الصحية مثل طبيعة مرض سرطان الدم وأعراضه المشهورة.

وحدد الأطباء أشهر أعراض سرطان الدم التي تعتبر أيضاً الأكثر شيوعاً بين الأنواع المختلف للمرض ذاته، وأهم تلك الأعراض، هي الإرهاق الشديد والحمى وزيادة التعرق الليلي غير المبرر وفقدان الوزن، وينبغي الالتفات إلى خطورة تلك الأعراض إذا اجتمعت معا واستمرت لأكثر من 4 أسابيع.