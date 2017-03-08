الوفاق/خاص- في المرحلة الثانية من بطولة آسيا استطاع منتخب ايران للفتيات بالكرة الطائرة ان يحقق اول فوز له وذلك على منتخب اوزبكستان بنتيجة 2 – 3.

وكانت نتائج الاشواط الخمسة كالتالي( 25 -17 لصالح اوزبكستان، 25 – 21 لصالح ايران، 25 – 21 لاوزبكستان، 25 – 22 لايران، 15 – 11 لصالح ايران).

وقد ابتدأ المنتخب الايراني بالتشكيلة التالية( زهرا زهدي – ايتك سلامت – منى اشفته – زهرا صالحي – بهار بهرامي نيا والهة حلاج).

ومن الجدير بالذكر ان المنتخب الايراني كان قد خسر في المرحلة الاولى امام الصين وهونغ كونغ وبذلك لم يتأهل الى المراكز الاولى في البطولة.

هذا وسيخوض المنتخب الايراني بالكرة الطائرة للفتيات مباراته الاخيرة غداً الجمعة امام منتخب ساموآ، وستختتم البطولة الاسيوية في الصين يوم الاثنين القادم.