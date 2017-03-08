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رقم الخبر: 189294 تاريخ النشر: آذار 08, 2017 الوقت: 14:34 الاقسام: رياضة  
كاهيل قد يغيب عن مواجهتي أستراليا أمام العراق والإمارات

كاهيل قد يغيب عن مواجهتي أستراليا أمام العراق والإمارات

وجَّه أنجي بوستيكوجلو، مدرب أستراليا الدعوة لتيم كاهيل، للانضمام لتشكيلة مبدئية من 30 لاعبًا للقاء العراق والإمارات هذا الشهر بتصفيات المونديال، لكنه لم يمنح المهاجم أي ضمانات بشأن وجوده بالتشكيلة النهائية.

وابتعد كاهيل، بجانب عدة لاعبين كبار، عن اللعب على مستوى الأندية بالأسابيع الأخيرة، ما ترك صداعًا لدى بوستيكوجلو، قبل أن يقلص تشكيلته لـ23 لاعبًا؛ استعدادا لمواجهة العراق بطهران، في 23 مارس/أذار.

واستبعد كاهيل، أكبر هداف في تاريخ منتخب أستراليا برصيد 48 هدفًا، في 94 مباراة دولية، بشكل مفاجئ من مباراة تايلاند بالتصفيات في نوفمبر/تشرين الثاني حيث اكتفى المنتخب الأسترالي بالتعادل 2-2.

وتسببت النتيجة المحبطة في تراجع أستراليا للمركز الثالث، بالمجموعة الثانية بالتصفيات الآسيوية، خلف السعودية واليابان، وخارج أول مركزين المؤهلين بشكل مباشر لنهائيات العام القادم في روسيا.

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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