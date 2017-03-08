أعلنت اللجنة الأولمبية الروسية الموافقة على اختيار ايلينا ايسنباييفا البطلة الأولمبية السابقة في القفز بالزانة عضوا بالمجلس المشرف على وكالة مكافحة المنشطات الروسية.

وتم اختيار ايسنباييفا (34 عاما) - والتي اعتزلت الرياضة بعدما تقرر ايقاف الاتحاد الروسي لألعاب القوى من المنافسة في أولمبياد ريو دي جانيرو - لتشغل عضوية المجلس في ديسمبر كانون الأول الماضي.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن الكسندرا بريليانتوفا رئيس إدارة الشؤون القانونية باللجنة الأولمبية الروسية: "عينت اللجنة الأولمبية الروسية ايسنباييفا عضوا بالمجلس المشرف على وكالة مكافحة المنشطات الروسية."

وايسنباييفا - التي فازت بذهبيتين أولمبيتين - عضو كذلك باللجنة الأولمبية الدولية. ولكن اختيارها كان مثيرا للجدل إذ أن ثلث أعضاء اللجنة صوتوا ضد انتخابها.

وانتقدت قرارا اتخذه الاتحاد الدولي لألعاب القوى في نوفمبر تشرين الثاني 2015 بايقاف الاتحاد الروسي للعبة من المشاركة في المنافسات الدولية. وحال هذا دون مشاركة رياضيين روس في أولمبياد 2016.

وجاء قرار الاتحاد الدولي لألعاب القوى بعدما قالت لجنة تابعة للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات إن روسيا خالفت قواعد مكافحة المنشطات بصورة منهجية. ونتيجة لذلك ألغت ترخيص معمل موسكو لمكافحة المنشطات وذكرت أن الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات غير ملتزمة بمعايير الوكالة العالمية.