  • الأربعاء ٩ جمادی الثانیة ١٤٣٨
  • الأربعاء , مارس 08, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 189292 تاريخ النشر: آذار 08, 2017 الوقت: 14:39 الاقسام: رياضة  
سيرينا وليامز تنسحب من بطولتين وتمهد الطريق أمام كيربر

سيرينا وليامز تنسحب من بطولتين وتمهد الطريق أمام كيربر

انسحبت سيرينا وليامز من بطولتي إنديان ويلز وميامي المفتوحة بسبب إصابة بركبتها اليسرى، ونتيجة لذلك سيذهب المركز الأول في التصنيف العالمي للسيدات إلى الألمانية أنجيليك كيربر.

واستعادت سيرينا صدارة التصنيف العالمي للسيدات في يناير / كانون الثاني الماضي، بعدما حققت رقما قياسيا في حقبة الاحتراف وأحرزت لقبها 23 في منافسات الفردي بالبطولات الأربع الكبرى في أستراليا.

وانطلقت بطولة إنديان ويلز أمس الأربعاء بينما ستقام بطولة ميامي - التي توجت سيرينا بلقبها 8 مرات - في الفترة بين 20 مارس / آذار والثاني من أبريل / نيسان.

وقالت سيرينا لموقع بطولة إنديان ويلز الثلاثاء: "للأسف يجب أن أنسحب من بطولتي إنديان ويلز وميامي المفتوحة."

وأضافت: "لم أتمكن من المران بسبب إصابة في الركبة وأشعر بالإحباط ولن يكون بوسعي المشاركة. سأواصل المضي قدما والتحلي بالإيجابية. أتطلع إلى العودة في أقرب وقت ممكن."

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الاخبار كووره
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0665 sec