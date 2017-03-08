انسحبت سيرينا وليامز من بطولتي إنديان ويلز وميامي المفتوحة بسبب إصابة بركبتها اليسرى، ونتيجة لذلك سيذهب المركز الأول في التصنيف العالمي للسيدات إلى الألمانية أنجيليك كيربر.

واستعادت سيرينا صدارة التصنيف العالمي للسيدات في يناير / كانون الثاني الماضي، بعدما حققت رقما قياسيا في حقبة الاحتراف وأحرزت لقبها 23 في منافسات الفردي بالبطولات الأربع الكبرى في أستراليا.

وانطلقت بطولة إنديان ويلز أمس الأربعاء بينما ستقام بطولة ميامي - التي توجت سيرينا بلقبها 8 مرات - في الفترة بين 20 مارس / آذار والثاني من أبريل / نيسان.

وقالت سيرينا لموقع بطولة إنديان ويلز الثلاثاء: "للأسف يجب أن أنسحب من بطولتي إنديان ويلز وميامي المفتوحة."

وأضافت: "لم أتمكن من المران بسبب إصابة في الركبة وأشعر بالإحباط ولن يكون بوسعي المشاركة. سأواصل المضي قدما والتحلي بالإيجابية. أتطلع إلى العودة في أقرب وقت ممكن."