واصل منتخب ايران انتصاراته المتتالية ببطولة آسيا للكرة الشاطئية 2017 في ماليزيا، اثر فوزه على الصين 10- صفر يوم الثلاثاء في اطار منافسات المجموعة الاولى.

وكان منتخب ايران قد أستهل مشواره بالمجموعة الاولي من البطولة الاسيوية، بالفوز على ماليزيا 14- صفر ومن ثم على افغانستان 6-1.

وتصدر منتخب ايران المجموعة الاولى بـ 9 نقاط وبرصيده 30 هدفا.

ويشارك بالنسخة الثامنة لبطولة آسيا 11 منتخبا موزعين على 3 مجموعات، وتعد هذه البطولة بمثابة بطولة تأهيلية لكأس العالم للكرة الشاطئية 2017 التي ستقام في باهاما.