|عاجل :
|
|للمزید
|رقم الخبر: 189291
|تاريخ النشر: آذار 08, 2017
|الوقت: 14:33
|الاقسام: رياضة
|
إيران تكتسح الصين بـ 10 اهداف ببطولة آسيا للكرة الشاطئية
واصل منتخب ايران انتصاراته المتتالية ببطولة آسيا للكرة الشاطئية 2017 في ماليزيا، اثر فوزه على الصين 10- صفر يوم الثلاثاء في اطار منافسات المجموعة الاولى.
وكان منتخب ايران قد أستهل مشواره بالمجموعة الاولي من البطولة الاسيوية، بالفوز على ماليزيا 14- صفر ومن ثم على افغانستان 6-1.
وتصدر منتخب ايران المجموعة الاولى بـ 9 نقاط وبرصيده 30 هدفا.
ويشارك بالنسخة الثامنة لبطولة آسيا 11 منتخبا موزعين على 3 مجموعات، وتعد هذه البطولة بمثابة بطولة تأهيلية لكأس العالم للكرة الشاطئية 2017 التي ستقام في باهاما.
|الأکثر قراءة
|الیوم
|هذا الاسبوع
|هذا الشهر
|استقلال طهران يسحق التعاون السعودي .. واستقلال خوزستان يتصدر المجموعة بفوز غال على الجزيرة الاماراتي