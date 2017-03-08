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رقم الخبر: 189291 تاريخ النشر: آذار 08, 2017 الوقت: 14:33 الاقسام: رياضة  
إيران تكتسح الصين بـ 10 اهداف ببطولة آسيا للكرة الشاطئية

إيران تكتسح الصين بـ 10 اهداف ببطولة آسيا للكرة الشاطئية

واصل منتخب ايران انتصاراته المتتالية ببطولة آسيا للكرة الشاطئية 2017 في ماليزيا، اثر فوزه على الصين 10- صفر يوم الثلاثاء في اطار منافسات المجموعة الاولى.

وكان منتخب ايران قد أستهل مشواره بالمجموعة الاولي من البطولة الاسيوية، بالفوز على ماليزيا 14- صفر ومن ثم على افغانستان 6-1.

وتصدر منتخب ايران المجموعة الاولى بـ 9 نقاط وبرصيده 30 هدفا.

ويشارك بالنسخة الثامنة لبطولة آسيا 11 منتخبا موزعين على 3 مجموعات، وتعد هذه البطولة بمثابة بطولة تأهيلية لكأس العالم للكرة الشاطئية 2017 التي ستقام في باهاما.

 
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مصدر الخبر: فارس للانباء
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