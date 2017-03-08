|عاجل :
|
|للمزید
|رقم الخبر: 189290
|تاريخ النشر: آذار 07, 2017
|الوقت: 21:18
|الاقسام: محليات
|
في المجالات العلمية والثقافية
خرازي: الطلبة الأجانب سفراء لايران في بلدانهم
دعا رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية امين لجنة تطوير العلوم والتقنيات المعرفية كمال خرازي الطلبة الأجانب الذين يدرسون حاليا في ايران بان يكونوا سفراء لايران في المجال العلمي والثقافي في بلدانهم.
واضاف كمال خرازي في مراسم اليوم الدولي لجامعة العلوم الطبية في طهران ان الايرانيين قد رحبوا دوما بالعلماء والاساتذة والطلبة الاجانب وان هذه الجامعه تعتبر اليوم احد اكبر الجامعات في ايران والمنطقة.
|الأکثر قراءة
|الیوم
|هذا الاسبوع
|هذا الشهر
|مؤتمر طهران لدعم الانتفاضة الفلسطينية يؤكد تقديم الدعم الشامل لكافة اشكال النضال البطولي للشعب الفلسطيني