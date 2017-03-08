دعا رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية امين لجنة تطوير العلوم والتقنيات المعرفية كمال خرازي الطلبة الأجانب الذين يدرسون حاليا في ايران بان يكونوا سفراء لايران في المجال العلمي والثقافي في بلدانهم.

واضاف كمال خرازي في مراسم اليوم الدولي لجامعة العلوم الطبية في طهران ان الايرانيين قد رحبوا دوما بالعلماء والاساتذة والطلبة الاجانب وان هذه الجامعه تعتبر اليوم احد اكبر الجامعات في ايران والمنطقة.