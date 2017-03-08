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رقم الخبر: 189290 تاريخ النشر: آذار 07, 2017 الوقت: 21:18 الاقسام: محليات  
خرازي: الطلبة الأجانب سفراء لايران في بلدانهم
في المجالات العلمية والثقافية

خرازي: الطلبة الأجانب سفراء لايران في بلدانهم

دعا رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية امين لجنة تطوير العلوم والتقنيات المعرفية كمال خرازي الطلبة الأجانب الذين يدرسون حاليا في ايران بان يكونوا سفراء لايران في المجال العلمي والثقافي في بلدانهم.

واضاف كمال خرازي في مراسم اليوم الدولي لجامعة العلوم الطبية في طهران ان الايرانيين قد رحبوا دوما بالعلماء والاساتذة والطلبة الاجانب وان هذه الجامعه تعتبر اليوم احد اكبر الجامعات في ايران والمنطقة.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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