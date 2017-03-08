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رقم الخبر: 189289 تاريخ النشر: آذار 07, 2017 الوقت: 21:16 الاقسام: محليات  
مشهد المقدسة تنمي علاقاتها مع مختلف المذاهب الاسلامية
باعتبارها العاصمة الثقافية للعالم الاسلامي

مشهد المقدسة تنمي علاقاتها مع مختلف المذاهب الاسلامية

قال محافظ خراسان الرضوية علي رضا رشيديان اننا نأمل بتوسيع علاقاتنا الثقافية والاجتماعية مع مختلف المذاهب والشرائح في العالم وذلك باعتبار مشهد المقدسة العاصمة الثقافية للعالم الاسلامي في العام 2017.

واضاف رشيديان في حديث صحفي بحسب المواقع الخبرية نعمل على توسيع الثقافة الرضوية التي تدلّ على العلم والوعي والرأفة والحوار في العالم الإسلامي برمّته.

و اشار الى الميزات الرئيسية للمحافظة و اضاف انها تستضيف اكثر من 27 ميليون زائر سنويا واكثر من 8 ملايين من الزوار في ايام عطلة النوروز.

واضاف إن مساحة هذه المحافظة تبلغ 11884كلم وتعدّ المحافظة الرابعة الكبرى في ايران.

وتابع قائلا ان خراسان الرضوية مسقط راس الكثير من العلماء والشعراء كالفردوسي والفارابي والخيام والعطار و ابوريحان البيروني وخواجه نصير الدين الطوسي مشيرا بذلك الى الميزة الرئيسية التي يفتخر بها سكان المحافظة وهي الحرم المقدس للإمام الثامن علي بن موسي الرضا(ع) الذي يستقطب سنويا اكثر من 27 ميليون زائر من الإيرانييين ومن الدول المختلفة في كل العالم.

كما اشار رشيديان الى الميزات العلمية للمحافظة بما فيها الجامعات و الحوزات العلمية و قال ان المحافظة تستقطب اكثر من 305 الاف طالب جامعي و25 الف من طلبة العلوم الدينية .

وفيما يتعلق بالعلاقات الإستراتيجية مع دول الجوار قال رشيديان ان محافظة خراسان الرضوية استطاعت أن توّسع علاقتها مع الدول الجارّة في السنوات الأخيرة .

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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