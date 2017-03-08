غادر الاسطول الايراني البحري الثالث تحت عنوان السلام والمحبة ميناء انزلي (شمال البلاد) عصر يوم الثلاثاء باتجاه روسيا وذلك في سياق الاهداف الرامية الى تمتين العلاقات وايصال رسالة السلام والمحبة الى الدولة المستضيفة.

وفي تصريح للصحفيين على هامش مراسم توديع الاسطول البحري الايراني الثالث، اشار قائد اسطول الشمال ومنطقة الامام الرضا(ع) البحرية الرابعة، الاميرال احمد رضا باقري اشار الى ارساء الاسطول في ميناء ماخاج كالا التابع لجمهورية داغستان ذات الحكم الذاتي في روسيا؛ معربا عن توقعه بان تستغرق هذه الرحلة اسبوعا واحدا واقامة الاسطول لفترة 3 ايام.

واكد الاميرال باقري ان الرحلة البحرية هذه تأتي في سياق التعاون المشترك والحفاظ على امن منطقة بحر قزوين وتوسيع نطاق العلاقات الثقافية وايصال رسالة المحبة والسلام الى الدولة المستضيفة.

واضاف المسؤول في القوّة البحرية الايرانية ان رحلة الاسطول الثالث للسلام والمحبة الى روسيا ستضم عدة برامج بمافيها اجراء لقاءات مع مسؤولي الدولة المستضيفة والمشاركة في المسابقات الرياضية وزيارة المراكز العسكرية فضلا عن الاجتماعات المشتركة مع النظراء الروس.