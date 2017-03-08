قال عضو الهيئة الرئاسية في مجلس خبراء القيادة آية الله ابراهيم رئيسي ان انصار الثورة الاسلامية لهم اليد العليا في جميع الجبهات سواء في سوريا اواليمن او العراق او افريقيا وغيرها.

وقال رئيسي، في تصريح يوم الثلاثاء على هامش اجتماع مجلس خبراء القيادة، ان الامتداد الاستراتيجي للنظام الاسلامي في ايران له اليد العليا في جميع ارجاء العالم.

واضاف، ان الكرامة والسيادة الوطنية تأتي بفضل التضحيات التي يقدمها جيل الشباب الموالون للثورة الاسلامية والذين يتصفون بالجهوزية الدائمة للايثار وفداء النفس والصمود والمقاومة في مواجهة الاعداء.

وتابع: ان الحفاظ على الكرامة الوطنية هو شأن خارجي وخطة الاقتصاد المقاوم شأن داخلي وهو ما أكد عليه اعضاء مجلس خبراء القيادة في اجتماعهم.

ولفت الى ان الاميركيين والاوروبيين والكثير من ساسة الحكومات الغربية تخطط اليوم لاستهداف الكرامة والسيادة الوطنية الايرانية والتي تحققت بفضل نيلها على عناصر الاقتدار.

وفي سياق آخر حثّ آية الله رئيسي الحكومة على تقديم تقرير يضم انجازاتها للشعب حول خطة الاقتصاد المقاوم التي اقترحها قائد الثورة وذلك في نهاية العام الجاري (الايراني ينتهي في 20 آذار/ مارس) والذي أطلق عليه قائد الثورة تسمية "الاقتصاد المقاوم.. المبادرة والعمل".

ونوه الى تأكيد قائد الثورة، في كلمته الهامة للشعب، على آلية الخروج من الحظر والمشاكل القائمة والتي تتمثل بتنفيذ خطة الاقتصاد المقاوم ولاشيء غيرها.