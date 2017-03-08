  • الأربعاء ٩ جمادی الثانیة ١٤٣٨
  • الأربعاء , مارس 08, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 189287 تاريخ النشر: آذار 07, 2017 الوقت: 21:10 الاقسام: محليات  
رئيسي: انصار الثورة الاسلامية لهم اليد العليا في جبهات سوريا واليمن والعراق وافريقيا

رئيسي: انصار الثورة الاسلامية لهم اليد العليا في جبهات سوريا واليمن والعراق وافريقيا

قال عضو الهيئة الرئاسية في مجلس خبراء القيادة آية الله ابراهيم رئيسي ان انصار الثورة الاسلامية لهم اليد العليا في جميع الجبهات سواء في سوريا اواليمن او العراق او افريقيا وغيرها.

وقال رئيسي، في تصريح يوم الثلاثاء على هامش اجتماع مجلس خبراء القيادة، ان الامتداد الاستراتيجي للنظام الاسلامي في ايران له اليد العليا في جميع ارجاء العالم.

واضاف، ان الكرامة والسيادة الوطنية تأتي بفضل التضحيات التي يقدمها جيل الشباب الموالون للثورة الاسلامية والذين يتصفون بالجهوزية الدائمة للايثار وفداء النفس والصمود والمقاومة في مواجهة الاعداء. 

وتابع: ان الحفاظ على الكرامة الوطنية هو شأن خارجي وخطة الاقتصاد المقاوم شأن داخلي وهو ما أكد عليه اعضاء مجلس خبراء القيادة في اجتماعهم.

ولفت الى ان الاميركيين والاوروبيين والكثير من ساسة الحكومات الغربية تخطط اليوم لاستهداف الكرامة والسيادة الوطنية الايرانية والتي تحققت بفضل نيلها على عناصر الاقتدار.

وفي سياق آخر حثّ آية الله رئيسي الحكومة على تقديم تقرير يضم انجازاتها للشعب حول خطة الاقتصاد المقاوم التي اقترحها قائد الثورة وذلك في نهاية العام الجاري (الايراني ينتهي في 20 آذار/ مارس) والذي أطلق عليه قائد الثورة تسمية "الاقتصاد المقاوم.. المبادرة والعمل".

ونوه الى تأكيد قائد الثورة، في كلمته الهامة للشعب، على آلية الخروج من الحظر والمشاكل القائمة والتي تتمثل بتنفيذ خطة الاقتصاد المقاوم ولاشيء غيرها.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0696 sec