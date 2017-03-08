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رقم الخبر: 189286 تاريخ النشر: آذار 07, 2017 الوقت: 20:56 الاقسام: محليات  
محافظة اصفهان تعلن استعدادها لتطوير العلاقات مع فرنسا

محافظة اصفهان تعلن استعدادها لتطوير العلاقات مع فرنسا

قال محافظ اصفهان رسول زركربور ان هذه المحافظة مستعدة لتطوير العلاقات مع فرنسا في مجال السياحة والمياه والنقل.

وقال زركربور خلال استقباله وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي ميشال سبن في اصفهان ان العلاقات بين ايران وفرنسا قد شهدت تطورا ملحوظا عقب تولي الحكومة الحادية عشرة المسؤولية معلنا عن استعداد هذه المحافظة لتعزيز التعاون وتطوير البنى التحتية وتبادل المعلومات مع فرنسا بهذا الشان.

واشار الى امكانية تعاون فرنسا مع محافظة اصفهان في مجال تحديث الصناعات من اجل ارتقاء مستوى تطابقها مع المعايير البيئية.

كما اشار الى قضية مشروع تطوير مطار الشهيد بهشتي الدولي في اصفهان قائلا ان الخبراء الفرنسيين يقومون حاليا بدراسة كيفية تنفيذ هذا المشروع.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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