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رقم الخبر: 189285 تاريخ النشر: آذار 07, 2017 الوقت: 20:46 الاقسام: محليات  
تحديد 140 مركزاً انتخابياً للاقتراع خارج ايران

تحديد 140 مركزاً انتخابياً للاقتراع خارج ايران

صرح رئيس لجنة الانتخابات في وزارة الداخلية الايرانية "علي اصغر احمدي" إن 140 مركزا للاقتراع خارج ايران تم تحديده لإجراء الانتخابات الرئاسية في آيار 2017.

وأفادت وكالة مهر للأنباء إن  رئيس لجنة الانتخابات في وزارة الداخلية الايرانية "علي اصغر احمدي" صرح في اجتماع تنسيقي لمجلس تكنولوجيا المعلومات الخاصة بلجنة الانتخابات إنه خلال انتخابات رئاسة الجمهورية الايرانية سيقام 140 مركزا للتصويت خارج ايران لتتمكن الجاليات الايرانية من ممارسة حقها الانتخابية.

وأوضح أحمدي إن عدد المراكز الانتخابية داخل ايران لم تحدد بعد، منوهاً إلى إن موعد استقبال طلبات الترشح لرئاسة الجمهورية سيكون 11 نيسان القادم.

الجدير بالذكر إن الدورة الثانية عشرة لانتخابات رئاسة الجمهورية الاسلامية الايرانية ستقام يوم الجمعة 19 ايار 2017.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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