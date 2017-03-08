وقال سيوانكا دانابالا، في كلمة القاها خلال مراسم انتهاء أعمال المهرجان الوطني الرابع لدراسات افغانستان في مدينة يزد، ان الخطوات الطيبة التي قامت بها الجمهورية الاسلامية الايرانية في مساعدة اللاجئين باتت واضحة للجميع.

ولفت المندوب الاممي الى قبول ايران لأبناء اللاجئين الأفغان في المدارس الحكومية واعفائهم من التكاليف الخاصة بالدراسة معتبرا هذه الخطوة من اهم المساعدات التي قدمتها الحكومة الايرانية للاجئين.

ونوه الى ان ايران تقدم ايضا خدمات التأمين الصحي للاجئين الافغان المقيمين على أراضيها؛ مبينا ان تنفيذ المرحلة الثالثة من نظام التأمين الصحي للاجئين والمهاجرين الافغان سيتم تنفيذها قريبا.

من جهته قال السفير الافغاني لدى طهران نصير احمد نور، في كلمة ألقاها خلال المراسم، ان ايران تستضيف ما يفوق 3 ملايين لاجئا افغانيا على أراضيها.

واشار أحمد نور الى القواسم المشتركة بين الشعبين الايراني والافغاني على الصعد الحضارية والثقافية والتاريخية موضحا، ان الخدمات الممتازة التي تقدمها الجمهورية الاسلامية الايرانية الى اللاجئين والمهاجرين المقيمين على اراضيها تدلل على محبتها ومشاعرها الانسانية تجاههم.