أكد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء "محمد علي جعفري" أنه لا يحق لأي من كوادر أو قادة حرس الثورة وكما في السابق، التدخل سياسياً أو فئوياً في الإنتخابات.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء أن اللواء جعفري أكد يوم الثلاثاء في كلمة له بجمع من قادة وكوادر حرس الثورة الإسلامية، أن حراس الثورة وضعوا وصايا الإمام الخميني (رض) وإرشادات قائد الثورة الإسلامية المبنية على تجنب الخوض في الأحزاب والطبقات السياسية نصب اعينهم، مؤكداً أنه لا يحق لأي أحد من قادة وكوادر حرس الثورة وكما في السابق، التدخل سياسياً أو فئوياً في الإنتخابات أو تقويض المرشحين.

وذكر القائد العام لحرس الثورة الإسلامية أن الأجهزة الرقابية في حرس الثورة كلفت بتنفيذ هذا الأمر بكل دقة وحساسية، ومتابعته هذا الموضوع بإستمرار، والسيطرة عليه، ومحاسبة المتخلفين بشدة.