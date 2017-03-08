اكد قائد القوة البحرية لحرس الثورة الاسلامية الادميرال علي فدوي بان الاميركيين يدركون اليوم جيدا بانهم لا يملكون ادنى قدرة للدخول في حرب عسكرية مع ايران الاسلامية.

وفي كلمة له خلال مراسم اقيمت لاحياء ذكرى الشهداء في مدينة قم المقدسة، اكد الادميرال فدوي بان الاميركيين لا يمتلكون ادنى قدرة للدخول في حرب عسكرية مع الجمهورية الاسلامية الايرانية وقال، ان الاميركيين يعلمون جيدا بانهم لا يمكنهم مقارنة القوة البحرية لايران في مرحلة الحرب المفروضة (1980-1988) وبين ما هي عليه اليوم، واذا كانوا قد تلقوا هزيمة نكراء في تلك الحرب فمن المؤكد ان الامر سيكون كذلك اليوم ايضا.

واضاف، ان الاعداء يظهرون العجز في مواجهة الجمهورية الاسلامية الايرانية لان هذه الثورة معتمدة على القوة الالهية الازلية.

وقال الادميرال فدوي، ان المستكبرين الغربيين اليوم كلما فكروا بالعدوان العسكري على بلادنا فانهم يتراجعون عن فكرهم هذا لانهم يعرفون بانهم سيدفعون ثمنا باهضا في المواجهة مع ايران ازاء منافع قليلة.

واشار الى هزيمة الاعداء في الحرب على سوريا واعتراف الاميركيين بقوة الجمهورية الاسلامية الايرانية في المنطقة واضاف، انه اينما كان هنالك تيار الثورة الاسلامية واعتماد المسلمين والاحرار على القدرة الالهية اللامتناهية، حتى في اليمن التي تعد من الدول الفقيرة، لم يتمكن الاعداء من القيام باي اجراء او تحقيق اي نجاح.