عبر وزير الداخلية العراقي قاسم الاعرجي، عن اعجابه خلال تفقده للجناح الايراني في معرض الامن والدفاع الذي يقام في معرض بغداد الدولي بالتطور والتقدم الكبير الذي تحرزه الجمهورية الاسلامية في مجال التصنيع العسكري، مؤكدا ان الحكومة العراقية عازمة على الاستفادة من كل الخبرات وكل الانتاج.

وقال خلال حوار خاص اجراه معه مراسل (ارنا)، انه شاهدنا في الجناح الايراني اسلحة متطورة وهذا يدل على تقدم الجمهورية الاسلامية في مجال التصنيع العسكري والحكومة العراقية عازمة على الاستفادة من كل الخبرات وكل الانتاج، وهذا المعرض يقام بمشاركة 21 دولة و80 شركة عالمية وكذلك الشركات المحلية العراقية والصناعة العسكرية لوزارة الداخلية والشرطة الاتحادية.

وحول اهمية اقامة هذا المعرض السنوي في بغداد اشار الاعرجي، ان الاهمية لاقامة هذا المعرض بالنسبة لبغداد كبيرة جدا، فهو يدل على وجود الامن والاستقرار في العراق، والحكومة العراقية من خلال هذا المعرض هي المستفيدة من كل الخبرات الدولية للدول الشقيقة والصديقة ومنها الجمهورية الاسلامية في ايران لافتا ان المعرض كبير ويقام على مساحة كبيرة ويحتوي على مختلف الصناعات العسكرية.

واكد وزير الداخلية العراقي، اننا سنستفيد من مشاركة الدول وجميع الامكانات الموجودة في هذا المعرض والتي تخدم بلدنا وشعبنا في جانب التطور العسكري والامني والتي ستخدم الانتصارات المتتالية لقواتنا المسلحة في مواجهتها للعصابات الارهابية في العراق.