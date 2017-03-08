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رقم الخبر: 189280 تاريخ النشر: آذار 07, 2017 الوقت: 20:11 الاقسام: محليات  
إنطلاق مؤتمر إيران وطريق الحرير الجديد في لندن

إنطلاق مؤتمر إيران وطريق الحرير الجديد في لندن

بدأ مؤتمر إيران و طريق الحرير الجديد، الفرص و الملاحظات القانونية، أعماله يوم الثلاثاء في العاصمة البريطانية لندن بحضور السفير الإيراني حميد بعيدي نجاد و عدد من المسؤولين البريطانيين و الخبراء الاقتصاديين و القانونيين.

ومن المقرر أن يقوم السفير الإيراني و رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية البريطانية - الإيرانية بإلقاء كلمة في مراسم الافتتاح.

وسيتم في هذا المجال عقد طاولتين مستديرتين لدراسة الفرص والملاحظات القانونية في إيران و طريق الحرير الجديد و فرص الترانزيت بمشاركة الخبراء والمعنيين بالقضايا الاقتصادية الإيرانية.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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