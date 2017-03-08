إنطلاق مؤتمر إيران وطريق الحرير الجديد في لندن بدأ مؤتمر إيران و طريق الحرير الجديد، الفرص و الملاحظات القانونية، أعماله يوم الثلاثاء في العاصمة البريطانية لندن بحضور السفير الإيراني حميد بعيدي نجاد و عدد من المسؤولين البريطانيين و الخبراء الاقتصاديين و القانونيين.