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رقم الخبر: 189279 تاريخ النشر: آذار 07, 2017 الوقت: 20:05 الاقسام: عربيات  
مصرع 55 شخصاً في هجوم بجنوب السودان

مصرع 55 شخصاً في هجوم بجنوب السودان

قال مسؤولون محليون في جنوب السودان إن ما لا يقل عن 55 شخصا قتلوا الاثنين خلال ما يبدو أنه هجوم لأسباب عرقية ومن أجل سرقة الماشية في جنوب السودان.

وأعرب وزير الإعلام في ولاية بوما أشون جون جيرو في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) عن اعتقاده بأن المسلحين جاؤا من ولاية جونقلي، وهاجموا قرية كوسشار في ولاية بوما مساء الأحد الماضي.

وقال إن ما لا يقل عن 55 شخصا، معظمهم من النساء والأطفال قتلوا، وتم سرقة الآلاف من رؤوس الماشية.

وفي سياق آخر أعرب السودان، الثلاثاء، عن "استيائه" بعدما وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مرسوما تنفيذيا جديدا لحظر السفر شمل السودان ضمن رعايا 6 دول ذات أغلبية مسلمة.

وعبرت وزارة الخارجية السودانية في بيان عن "إستيائها وأسفها البالغ للامر التنفيذي الذي وقعه الرئيس الأميركي".

 

 
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مصدر الخبر: الخرطوم/ وكالات
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