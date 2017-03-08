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رقم الخبر: 189278 تاريخ النشر: آذار 07, 2017 الوقت: 20:03 الاقسام: عربيات  
برلمان ليبيا يلغي اعتماد اتفاق الصخيرات والمجلس الرئاسي

برلمان ليبيا يلغي اعتماد اتفاق الصخيرات والمجلس الرئاسي

صوت مجلس النواب الليبي، الثلاثاء، بالموافقة على إلغاء اعتماد الاتفاق السياسي في الصخيرات الذي انبثق عنه المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق برئاسة فؤاد السراج.

ويأتي تصويت المجلس في مقره بطبرق شرقي البلاد، بينما تستمر الاشتباكات في منطقة الهلال النفطي بين الجيش الوطني وميليشيات مسلحة موالية لتنظيم القاعدة.

ودان سفراء الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا لدى ليبيا بقوة، التصعيد وأعمال العنف، في منطقة الهلال النفطي، ودعوا إلى وقف فوري لإطلاق النار في المنطقة.

وشدد السفراء الثلاثة، في بيانهم، على الحاجة الملحة لقوة عسكرية وطنية موحدة في ليبيا، وأكدوا ضرورة أن تكون المؤسسات النفطية، تحت سيطرة المؤسسة الوطنية للنفط.

 

 
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مصدر الخبر: طرابلس-ليبيا/وكالات
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