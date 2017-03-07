شنت قوات الاحتلال الصهيوني، ليلة الاثنين وصباح الثلاثاء، حملة اعتقال ودهم في عدد من مدن الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وكالة "فلسطين الآن"، أن قوات الاحتلال اعتقلت ستة مواطنين من مدينة جنين المحتلة، واقتحمت 20 منزلا في مدن الضفة.

كما صادرت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر الثلاثاء، مخرطة من بلدة جماعين جنوب نابلس.

وقالت مصادر أمنية، إن قوات الاحتلال اقتحمت جماعين، وداهمت موقع مخرطة تعود للمواطن منصور ماجد غيث، واستولت على المعدات التي بداخلها، وهدمت جدران الموقع.

وفي سياق منفصل استهدفت زوارق الاحتلال، صباح الثلاثاء، الصيادين الفلسطينيين شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية ، أن زوارق الاحتلال أطلقت النار تجاه مراكب الصيادين، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار مادية في صفوفهم.

وفي سياق آخر ادعى أحد المستوطنين الصهاينة، أنه تعرض للطعن على يد شاب فلسطيني، الثلاثاء، قرب حاجز "النفق"، الذي يقطع الطريق ما بين مدينتي القدس وبيت لحم.

ونقلت وسائل إعلام العدو عن المستوطن - الذي أصيب بجراح طفيفة - أن الفلسطيني الذي طعنه، فرّ هاربا من المكان بعد تنفيذ العملية.

هذا وأصيب ظهر أمس الثلاثاء، مقاوم فلسطيني من سرايا القدس الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، بعد استهداف جيش الاحتلال، لنقطة مراقبة بالقرب من الحدود الفاصلة مع الأراضي المحتلة عام 1948، شمال قطاع غزة، بقذيفة مدفعية.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية أشرف القدرة إن مواطنًا أصيب بجراح طفيفة بشظايا قذيفة أطلقها جيش الاحتلال، شرقي بلدة جباليا، شمال قطاع غزة.

وكانت جرافات عسكرية إسرائيلية، قد توغلت صباح الثلاثاء، لمسافة محدودة شرقي بلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن أربع جرافات عسكرية توغلت لمسافة 100 متر بأراضي الفلسطينيين، شرق بلدة بيت حانون، وقامت بأعمال تجريف في المكان.

ويقوم جيش الاحتلال باستمرار بتجريف المناطق المتاخمة للسياج الحدودي شرق القطاع المحاصر، بدعوى محاولة الكشف عن أعمال للمقاومة، مستنزفًا بذلك المزارعين الفلسطينيين، الذين يتكبدون بفعل ممارساته العدوانية خسائر فادحة.

إلى ذلك حذر رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني، من تداعيات نقل البعثات الدبلوماسية للقدس المحتلة، مؤكدا أنها ستعمل على تفجير الأوضاع وعدم السيطرة عليها، واصفا إياها بأنها تخطي للخطوط الحمراء.

وطالب وزير الخارجية الفلسطيني خلال كلمته باجتماع وزراء الخارجية العرب بمقر الجامعة العربية بالقاهرة، بتنسيق الجهود لمحاصرة التمدد الإسرائيلي على مستوى علاقتها الدبلوماسية مع دول العالم وتحديدا مع الدول الإفريقية، مبينا أن التمدد الإسرائيلي في قارة إفريقيا يهدف إلى ضرب العلاقات العربية مع القارة الإفريقية.

وجدد وزير الخارجية الفلسطيني مطالبته بوقف المساعي الإسرائيلية الهادفة إلى الاستحواذ على عضوية مجلس الأمن للأعوام 2019 – 2020.