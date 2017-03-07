ضمنَ معركة التنكيل بالعدو تواصِل قوات الجيش واللجان الشعبية عملياتها العسكرية بشكل متصاعد ومضاعفة عمليات الاستنزاف ضد العدو فيما وراء الحدود، حيث تشكِّل عمليات القنص واحدة من أهم العمليات التي تمثّل ضربة كبيرة للعدو من عدة جوانب على رأسها استنزاف القوة البشرية.

وبتسليط الضوء على نوع واحد من تلك العمليات العسكرية التي نفّذها الجيش واللجان الشعبية خلال شهر فبراير الفائت، وهي "عمليات القنص" يتبين أن وحداتٍ من القناصة التابعة للجيش واللجان الشعبية قد نفذت خلالَ شهر فبراير الماضي اسفرت عن مقتل 35 جنديا سعوديا.

وتركزت معظمُ هذه العمليات بشكل رئيسي في منطقة جيزان، حيث حيث اسفرت عن مقتل 27 جنديا سعوديا، فيما قتلت وحدة القناصة في نجران وعسير، 8 جنود سعوديين؛ ليبلغَ عدد قتلى جنود العدو السعودي 36 جنديا.

وكان 33 جُنديا سعوديا قد لقوا حتفهم في عمليات قنص للجيش واللجان خلال شهر يناير الماضي من العام الحالي 2017، وفي الشهرين الأخيرين من عام 2016 قُتل 93 جنديا سعوديا بعمليات القنص، منهم 57 جنديا في شهر ديسمبر وَ35 جنديا خلال شهر نوفمبر.

وبحسب تلك الأرقام فإن عددَ القتلى السعوديين بعمليات القنص خلال الشهور الأربعة الماضية بلغ 161 جنديا سعوديا.

من جانب آخر لقي أربعة جنود سعوديين مصارعهم مساء الاثنين في عمليات قنص للجيش واللجان الشعبية في جبهتي نجران وعسير.

وأفاد مصدر عسكري "المسيرة نت" أن جنديين سعوديين سقطا صريعين برصاص قناصة الجيش واللجان الشعبية في مرتفعات عليب في نجران.

وأضاف المصدر أن جنديين سعوديين آخرين لقيا مصارعهما بعمليتي قنص منفصلتين في رقابة النمصاء بعسير.

وكان جنديان سعوديان لقيا مصرعهما الاثنين في عمليتي قنص في موقع الدخان العسكري السعودي في جيزان.

هذا واستهدفت مدفعية الجيش اليمني واللجان الشعبية، الاثنين، مواقع وتجمعات للجيش السعودي في نجران وعسير.

وأفاد مصدر عسكري "المسيرة نت" أن مدفعية الجيش واللجان استهدفت بقذائف المدفعية تحصينات الجيش السعودي في موقع الضبعة العسكري بنجران.

وفي عسير أفاد المصدر استهداف مدفعية الجيش واللجان لموقع الحاجز ومركز قيادة عليب بعدد من قذائف المدفعية التي حققت إصابات مباشرة.

يذكر أن الجيش واللجان الشعبية كانا قد استهدفا بقصف مدفعي في وقت سابق اليوم مجمع الربوعة والمنتزة في عسير.

كما لقي عدد من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي مصارعهم، الاثنين، في قصف مدفعي للجيش واللجان الشعبية استهدف تجمعاتهم في تبة الإمام في محافظة تعز.

وأفاد مصدر عسكري "المسيرة نت" بأن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات لمرتزقة العدوان في تبة الإمام ما أدى إلى تدمير طقم للمرتزقة وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

وفي ذات السياق اغتنم أبطال الجيش واللجان الشعبية طقما تابعا لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي في منطقه الكدحة بمديرية المعافر في ذات المحافظة.

كما تم استهداف طقم يحمل رشاش14.5 واثنين من مرتزقة العدوان بنيران الجيش واللجان الشعبية بمديرية جبل حبشي.

وفي سياق آخر دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الثلاثاء، الراغبين في الترشح لمنح دراسية مقدمة من دولة روسيا الاتحادية للعام المقبل للتقدم خلال فترة تنتهي يوم الخميس المقبل.

وفي إعلان حصلت المسيرة على نسخة منه ونشر على موقع الوزارة الرسمي أكدت أن باب الترشيح والمفاضلة مستمر حتى الخميس المقبل على أربعين مقعدا مجانيا على أن تكون الأعباء المالية على حساب الراغب في الدراسة.

ودعت إلى التقدم بالطلبات عبر موقع الوزارة على شبكة الانترنت وقراءة الشروط اللازمة للترشح في أسرع وقت.