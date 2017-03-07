* قطع الطريق بين الرقة ودير الزور على "داعش"

أعلن مصدر عسكري الثلاثاء استعادة الجيش السوري السيطرة على حقل جزل النفطي بريف حمص الشرقي بعد اجتثاث آخر تجمعات إرهابيي “داعش” فيه.

وأفاد المصدر في تصريح لـ سانا بأن وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة نفذت عمليات دقيقة ضد بؤر إرهابيي تنظيم “داعش” في الريف الشمالي الغربي لمدينة تدمر أسفرت عن “فرض السيطرة على حقل جزل النفطي”.

ولفت المصدر إلى أن وحدات الهندسة “تعمل على إزالة المفخخات والألغام التي خلفها تنظيم داعش الإرهابي في المكان”.

وذكر المصدر في وقت سابق الثلاثاء ان وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة وجهت رمايات مدفعية على تجمعات وتحصينات لإرهابيي “داعش” في الباردة والكتيبة المهجورة والريف الشرقي لمدينتي القريتين وتدمر.

وبين المصدر أن الرمايات أسفرت عن “القضاء على عدد من ارهابيي التنظيم التكفيري وتدمير عدة آليات بعضها مزود برشاشات متنوعة”.

وتنفذ وحدات من الجيش السوري والقوات الرديفة مدعومة بالطيران الحربي عملية عسكرية منذ مطلع العام الجاري ضد تنظيم “داعش” في الريف الشرقي لحمص أسفرت حتى الان عن استعادة السيطرة على عشرات التلال الاستراتيجية واعادة الامن والاستقرار الى مدينة تدمر والمناطق الحاكمة المحيطة.

في هذه الأثناء أحبطت وحدة من الجيش والقوات المسلحة هجوما لإرهابيي “جبهة النصرة” على إحدى النقاط العسكرية في منطقة درعا البلد.

وذكر مصدر عسكري في تصريح لـ سانا أن “وحدات الجيش نفذت صباح الثلاثاء عمليات دقيقة على تجمعات ومحاور تحركات إرهابيي “جبهة النصرة” في درعا البلد ومخيم النازحين وحيي الكرك والعباسية وشمال غرب جامع بلال الحبشي بمدينة درعا”.

وذكر المصدر أن العمليات “أسفرت عن مقتل عدد من الإرهابيين وتدمير أسلحة وذخائر كانت بحوزتهم”.

وبين المصدر أن وحدة من الجيش قضت “على مجموعة من إرهابيي “جبهة النصرة” هاجمت إحدى النقاط العسكرية شمال غرب جامع بلال الحبشي في درعا البلد”.

وأحبطت وحدات الجيش سلسلة هجمات لمجموعات ارهابية منضوية تحت زعامة “جبهة النصرة” على عدد من المحاور والنقاط العسكرية في درعا البلد خلال الشهر الماضي ودمرت لهم عشرات الاليات والمفخخات ومرابض الهاون وراجمات الصواريخ.

وفي دير الزور نفذت وحدات من الجيش والقوات المسلحة مدعومة بالطيران الحربي ضربات مكثفة على تجمعات ونقاط تحصن إرهابيي تنظيم “داعش” المدرج على لائحة الإرهاب الدولية في محيط مدينة دير الزور.

وذكر مصدر عسكري في تصريح لـ سانا أن وحدات من الجيش دمرت عربات وآليات مزودة برشاشات لتنظيم “داعش” وأوقعت قتلى بين صفوف إرهابييه خلال قصف مدفعي وغارات للطيران الحربي على تحصيناتهم ومقراتهم في منطقة الثردة وتلة 17 وتلة الصنوف ومنطقة المقابر في محيط مدينة دير الزور.

ودمرت وحدات من الجيش أمس دشما ونقاطا محصنة وآليات مزودة برشاشات لإرهابيي تنظيم “داعش” وقضت على عدد منهم في منطقة المقابر وعند مفرق منطقة الثردة وفي تلتي الصنوف والرواد وتلة 17 ومعبر مظلوم وحيي الرشدية والصناعة وقرية البغيلية.

إلى ذلك قضت وحدة من الجيش والقوات المسلحة على عدد من إرهابيي “داعش” خلال عملياتها المتواصلة لاجتثاث الإرهاب وقطع خطوط الإمداد بين ريف سلمية الشرقية والريف الشمالي الغربي لمدينة تدمر.

وذكر مصدر عسكري لـ سانا أن وحدة من الجيش “نفذت عمليات مكثفة صباح الثلاثاء مصحوبة برمايات مركزة من سلاح المدفعية على تجمعات ومقرات ارهابيي “داعش” في قرية البرغوتية بريف سلمية الشرقي”.

وبين المصدر أن العمليات أسفرت عن “القضاء على عدد من ارهابيي التنظيم التكفيري واصابة آخرين وتدمير سيارة دفع رباعي مزودة برشاش”.

وتقوم وحدات الجيش السوري بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية بصد اعتداءات المجموعات الإرهابية التابعة لتنظيم “داعش” المنتشرة في أجزاء من ريف سلمية الشرقي على أهالي القرى والمزارع الآمنة ومنعها من تهريب الاسلحة والذخيرة والمرتزقة.

من جانب آخر قال مصدر كردي والمرصد السوري المعارض إن مقاتلين سوريين تدعمهم الولايات المتحدة قطعوا الطريق بين مدينة الرقة ومحافظة دير الزور الخاضعتين لسيطرة لتنظيم «داعش» الاثنين.

وقال المصدر العسكري الكردي، إن تقدم قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة يعني أن كل الطرق البرية للخروج من الرقة أصبحت الآن مقطوعة وأن الطريق الوحيد المتبقي يقع عبر نهر الفرات جنوبا.

وأضاف «هذا انتصار كبير لكن لا يزال هناك الكثير لتحقيقه».

ولم يتسن الوصول لمتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية للتعليق.