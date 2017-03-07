واضاف في لقاء خاص اجراه مع (ارنا) على هامش معرض الامن والدفاع المقام في بغداد: دائما نقول ان القدرات تنتصر والقدرات تتطور ودائما الظروف القاهرة والصعبة تخلف رجالا والعقول العلمية التي تكون قادرة على فتح آفاق جديدة وتقفز الى الامام، وخلال تجوالنا في جناح الجمهورية الاسلامية لمسنا ذلك ولاحظنا كثيراً من التطور في الصناعات الحربية الايرانية.

واعتبر قائد اركان الجيش العراقي ان الهدف من اقامة هذا المعرض هو تبادل الخبرات وايصال رسالة الى العالم بان العراق بلد آمن ومستقر، ورفد مسيرة الحرب ضد داعش في هذه الظروف، لافتا: هكذا تظاهرة هي في الحقيقة امنية وعلمية لتبادل الخبرات وايصال رسالة مفادها ان الارهاب في العراق سينهار قريبا واننا قاتلنا نيابة عن العالم بأسره ونثبت بأننا قادرون على الحفاظ على أمننا وحدودنا.

واكد الغانمي: فيما يخص الجناح الايراني لقد لاحظنا منظومات الطائرات المسيرة والصواريخ والمنظومات بنوعين منظومات ذكية ومنظومات تعتمد على التوجيه، وانا كعسكري اقيّم هذه المنظومة التي تبرمج وتترك، ويستطيع المقاتل ان يبعد عنها مسافة 100 أو 150 م ويستطيع ادارتها بصورة طوعية عن بعد، وهذه في الحقيقة صناعة متطورة تنجح دائما خصوصا في مكافحة الارهاب لان الارهاب هو عبارة عن حرب عصابات تصل احيانا الى الاشتباك بالايدي أو بالسلاح الابيض، وهذه المنظومات جيدة جدا.









