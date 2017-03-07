واضاف الادميرال سياري، الثلاثاء، في كلمته بمدينة كركان (شمال شرق) ان جميع الدول المطلة على بحر قزوين باتت تؤكد اليوم ان التعاون مع ايران يزيد من معدل الامن في هذه المنطقة.

ودعا دول المنطقة الى تعزيز التعاون للحد من القرصنة والاتجار بالبشر وتهريب المخدرات وكذلك الحؤول دون التلوث البيئي.

في جانب آخر من تصريحاته أشار الادميرال سياري الى توجيهات سماحة قائد الثورة الاسلامية بشأن تعزيز النشاط البحري معتبرا ذلك من اهم استراتيجيات ايران لتحقيق المزيد من التنمية في البلاد.

وفيما أشار الى قدرات سلاح البحر الايراني اوضح انه يتمتع بأحدث الاجهزة والتكنولوجيا بالاعتماد على قدارته الذاتية التي أثمرت عن استتباب الامن والاستقرار في البلاد.

وفي مقابلة مع الصحفيين في مدينة كركان مساء الإثنين، قال: إننا بصدد عقد إتفاقيات تعاون مع الصناعات المعنية والجامعات في البلاد بغية إستخدام قدراتها والإعتماد على القدرة والخبرات المحلية لتعزيز البنية الدفاعية للبلاد.

وأشار الى المستوى المتطور للمعدات البحرية المصنّعة محليا قائلاً: بفضل المواهب والقدرات التي يحظى بها الطلبة والمفكرون الإيرانيون بلغنا مرحلة إنتاج المدمرات.

وتابع: إن الاسطول الايراني بات اليوم متواجدا في المياه الحرة بدءا من شبه القارة الهندية وصولا الى الصومال، مؤكدا أنه لولا الوجود البحري الإيراني في المحيط الهندي، لما كان هناك امن في هذه المنطقة.

وأكد أن البحرية الإيرانية تجاوزت مرحلة تصليح المعدات القديمة ودخلت مرحلة إنتاج سفن حربية وقاذفات صواريخ مما جعلها في غنى عن شراء هذه المعدات من الدول الغربية.









