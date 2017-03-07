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رقم الخبر: 189270 تاريخ النشر: آذار 07, 2017 الوقت: 19:19 الاقسام: محليات  
الادميرال سياري: ايران عنصر رئيسي في أرساء الأمن والاستقرار في بحر قزوين
مؤكدا ان البحرية الايرانية باتت في غنى عن المعدات الغربية

الادميرال سياري: ايران عنصر رئيسي في أرساء الأمن والاستقرار في بحر قزوين

أعلن قائد القوات البحرية في الجيش حبيب الله سياري، ان حضور ايران الفاعل في بحر قزوين يعد العنصر الرئيس لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.

واضاف الادميرال سياري، الثلاثاء، في كلمته بمدينة كركان (شمال شرق) ان جميع الدول المطلة على بحر قزوين باتت تؤكد اليوم ان التعاون مع ايران يزيد من معدل الامن في هذه المنطقة.
ودعا دول المنطقة الى تعزيز التعاون للحد من القرصنة والاتجار بالبشر وتهريب المخدرات وكذلك الحؤول دون التلوث البيئي.
في جانب آخر من تصريحاته أشار الادميرال سياري الى توجيهات سماحة قائد الثورة الاسلامية بشأن تعزيز النشاط البحري معتبرا ذلك من اهم استراتيجيات ايران لتحقيق المزيد من التنمية في البلاد.
وفيما أشار الى قدرات سلاح البحر الايراني اوضح انه يتمتع بأحدث الاجهزة والتكنولوجيا بالاعتماد على قدارته الذاتية التي أثمرت عن استتباب الامن والاستقرار في البلاد.
وفي مقابلة مع الصحفيين في مدينة كركان مساء الإثنين، قال: إننا بصدد عقد إتفاقيات تعاون مع الصناعات المعنية والجامعات في البلاد بغية إستخدام قدراتها والإعتماد على القدرة والخبرات المحلية لتعزيز البنية الدفاعية للبلاد.
وأشار الى المستوى المتطور للمعدات البحرية المصنّعة محليا قائلاً: بفضل المواهب والقدرات التي يحظى بها الطلبة والمفكرون الإيرانيون بلغنا مرحلة إنتاج المدمرات.
وتابع: إن الاسطول الايراني بات اليوم متواجدا في المياه الحرة بدءا من شبه القارة الهندية وصولا الى الصومال، مؤكدا أنه لولا الوجود البحري الإيراني في المحيط الهندي، لما كان هناك امن في هذه المنطقة.
وأكد أن البحرية الإيرانية تجاوزت مرحلة تصليح المعدات القديمة ودخلت مرحلة إنتاج سفن حربية وقاذفات صواريخ مما جعلها في غنى عن شراء هذه المعدات من الدول الغربية.




 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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