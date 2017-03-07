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رقم الخبر: 189269 تاريخ النشر: آذار 07, 2017 الوقت: 19:01 الاقسام: عربيات  
فصائل كردية وعربية تسلم الجيش السوري قرى في شمال سوريا

فصائل كردية وعربية تسلم الجيش السوري قرى في شمال سوريا

تم تسليم بعض القرى والنقاط الواقعة في الجهة الغربية لبلدة العريمة الى قوات حرس الحدود التابعة للجيش السوري" في ريف حلب الشرقي.

قال شرفان درويش المتحدث باسم مجلس منبج العسكري، المنضوي في اطار "قوات سوريا الديموقراطية" انه "تم تسليم بعض القرى والنقاط الواقعة في الجهة الغربية لبلدة العريمة الى قوات حرس الحدود التابعة للجيش السوري" في ريف حلب الشرقي.
واوضح  في حديث للوكالة الفرنسية ان هدف ذلك "الحد من التمدد التركي واحتلالها للاراضي السورية (...) وتجنب اراقة دماء المدنيين".
وتاتي هذه الخطوة بعد نحو اسبوع من اعلان مجلس منبج العسكري قراره "تسليم القرى الواقعة على خط التماس مع درع الفرات .. الى قوات حرس الحدود التابعة للدولة السورية" بناء على اتفاق مع روسيا، ابرز حلفاء النظام السوري.
ورفض درويش الخوض في تفاصيل اكثر حول عملية التسليم.

 
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