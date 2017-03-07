أيد أعضاء حزب الجمهوريين بالإجماع استمرار فرانسوا فيون مرشحا لانتخابات الرئاسة بعد تعرض حملته لضغوط كبيرة بسبب ما يعرف بقضية الوظائف الوهمية التي استفاد منها أفراد من عائلته.

وقالت اللجنة السياسية للحزب -في بيان عقب اجتماع عقد مساء أمس- إنها جددت بالإجماع تأييدها لفيون، وأكدت التزامها بتجميع قوى اليمين والوسط حوله، ونقل البيان عن فيون قوله إنه سيقوم بمبادرات لهذا الغرض.

وضم الاجتماع أبرز قادة حزب الجمهوريين ومن بينهم الرئيس السابق نيكولا ساركوزي.