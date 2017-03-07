سيطر الجيش السوري وحلفاؤه اليوم على "تلة علوش" في منطقة المقابر على المحور الجنوبي لمدينة دير الزور، إثر اشتباكات مع مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي، وترافق ذلك مع شن سلاح الجو السوري عدة غارات على "تلة17" و"المهندسين" جنوب غرب المدينة محققًا إصابات مؤكدة، وعلى صعيد آخر استعادت "قوات سوريا الديمقراطية" السيطرة على قرية "جليب الخليل" بعد اشتباكات مع التنظيم على محور بلدة أبو خشب في ريف دير الزور الشمالي الغربي.

وفي السياق، أعدم تنظيم "داعش" طفلاً يبلغ من العمر 11 سنة في مدينة دير الزور بتهمة التعامل مع ما يسمى "التحالف الدولي"، كما أعدم التنظيم أمس الأحد شخصًا آخر في مخيم اليرموك جنوب مدينة دمشق بتهمة التعامل مع "جبهة النصرة".

وفي إدلب، أكدت تنسيقيات المسلحين استعادة مسلحي "حركة أحرار الشام" أحد مقراتها في بلدة "زردنا" بالريف الشمالي الشرقي بعد سيطرة مسلحي "جبهة النصرة" عليه أمس إثر اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين الطرفين. كما أكدت التنسيقيات سيطرة مسلحي "النصرة" على حواجز "الحركة" في كل من قريتي "المسطومة" بالريف الجنوبي، وكفر يحمول بالريف الشمالي. وذكرت هذه التنسيقيات أن اجتماعاً سيضم أبرز المسؤولين في "الاحرار" للوقوف على آخر التطورات واتخاذ القرار بشأن الهجمات الأخيرة لـ"النصرة".

وأما في ريف درعا الغربي، فقد تحدثت تنسيقيات المسلحين عن قصف فصائل "الجيش الحر" بالمدفعية وقذائف الهاون مواقع الجماعات المسلحة المرتبطة بتنظيم "داعش" في بلدتي "سحم الجولان" و"جلّين".

وفي الرقة وريفها، أعلنت مواقع كردية عن سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" على كامل الطريق الواصل بين مدينتي الرقة ودير الزور بعد اشتباكات مع تنظيم "داعش" ضمن المرحلة الثالثة لعملية "غضب الفرات".

في غضون ذلك، قتل في ريف حلب الشمالي الشرقي، شخصَان اثنان إثر انفجار لغمٍ من مخلفات "داعش" في مدينة "الباب"، فيما قُتل 7 آخرون جراء انفجار لغم أرضي زرعه مسلحو "داعش" أثناء خروجهم من مدينة "مسكنة" في ريف حلب الشرقي.

وبالانتقال إلى ريف حماة الغربي، استشهد طفلان وأصيب آخران جراء قصف المجموعات المسلحة المتحالفة مع "جبهة النصرة" منازل المواطنين في قرية أصيلة شمال شرق مدينة مصياف بعدد من القذائف الصاروخية.



