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رقم الخبر: 189263 تاريخ النشر: آذار 07, 2017 الوقت: 19:02 الاقسام: دوليات  
7 قتلى باشتباكات بين الأمن وإرهابيين في باكستان

7 قتلى باشتباكات بين الأمن وإرهابيين في باكستان

أعلنت إدارة العلاقات العامة بالجيش الباكستاني يوم الثلاثاء، مقتل جنديين وخمسة إرهابيين، وذلك في تبادل لإطلاق النار بين الجانبين في إقليم "خيبر باختونخوا" شمال غرب البلاد.

وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية أن قوات الأمن كانت تقوم بعملية في منطقة "سوابي" بناء على معلومات تلقتها تفيد بوجود إرهابيين مشتبه بهم عندما اندلعت الاشتباكات المسلحة بين الجانبين.

يشار إلى أن ستة جنود باكستانيين قد لقوا مصرعهم الاثنين، في هجمات شنها مسلحون على طول الحدود مع أفغانستان.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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