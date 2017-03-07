اكد مندوب ايران الدائم في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رضا نجفي، امام اجتماع مجلس حكام الوكالة، دور الوكالة في تنسيق الجهود الدولية والنهوض بالسلامة النووية في العالم وتقديم المساعدات التقنية.

وقال نجفي وهو رئيس مجموعة الـ 77 أيضاً: إن مسؤولية الاطمئنان من تنفيذ اجراءات السلامة وفق اعلى المواصفات النووية تقع على عاتق الدول الاعضاء وان النجاح في تعزيز السلامة النووية يتوقف على تعاون ومشاركة كل الدول الاعضاء.

وشدد على أهمية تطوير ثقافة السلامة وقال: إن الكثير من البلدان الأعضاء لا سيما الدول النامية الاعضاء في مجموعة الـ77 تدعو الى مساعدة الوكالة في البرامج المتعلقة بالسلامة النووية للدول الأعضاء ومنها التأهيل التقني في مجال السلامة النووية وادارة الإشعاعات النووية.

هذا وأعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا آمانو، الاثنين، انه ابلغ وزير الخارجية الامريكي ركس تيلرسون خلال لقائه به بأن الإتفاق النووي يعد (ربحا خالصا) من حيث التحقق.

وقال آمانو في مؤتمر صحفي على هامش اجتماع مجلس حكام الوكالة انه التقى خلال زيارته لواشطن وزير الخارجية الامريكي وعددا من المسؤولين الامريكيين وناقش معهم الإتفاق النووي وموضوعات أخرى.

واضاف: اني أكدت بشكل خاص حول ايران بان الإتفاق النووي من حيث التحقق النووي يعد (ربحا خالصا) وهو أقوى نظام للتحق بتصرف الوكالة الدولية.

واكد آمانو اننا بدأنا تطبيق البروتوكول الإضافي في ايران التي قدمت تقارير نقوم حاليا بدراستها، لكننا لا نناقش هذه التقارير بصورة علنية.

وعن رأيه بشأن موقف المسؤولين الامريكيين من الإتفاق النووي قال: إن الادارة الامريكية بدأت عملها للتو ولديها الكثير من القضايا التي تدرسها ومن المبكر ان تعطي تقييمها النهائي بشأن الإتفاق النووي.

وعقد مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية اجتماعا بفيينا، الاثنين، للتباحث حول مسار تنفيذ الإتفاق النووي الايراني.

وسلّم المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا آمانو نسخة من تقريره الأخير حول مراحل ومسار تنفيذ الإتفاق النووي بين ايران والبلدان الست الى مندوبي البلدان الأعضاء في مجلس الحكام خلال الاجتماع الذي عقد، الاثنين.

وقال يوكيا آمانو في كلمته امام مجلس حكام الوكالة الدولية: إن تقريره تضمن إجراء اختبارات السلامة والأمان والرقابة على النشاطات النووية في الجمهورية الاسلامية الايرانية فيما يرتبط بالقرار 2231 الصادر عن مجلس الامن.

واضاف: إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقوم منذ أكثر من عام باختبار المصداقية والرقابة على تعهدات ايران في الإتفاق النووي.

ولفت الى ان تقريره يتضمن معلومات تفصيلية حول احتياطيات ايران من اليورانيوم منخفض التخصيب.



