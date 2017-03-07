كشف وزير الدفاع الروسى سيرغي شويغو، أن الجيش الروسي يجري حاليا اختبارات لصاروخ مضاد للجو، سيكون موجها وبعيد المدى، ومن المقرر تزويد أحدث السفن الروسية به.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية يوم الثلاثاء عن شويغو قوله- خلال اجتماع في وزارة الدفاع الروسية- أنه تم تطوير 28 شركة صناعات عسكرية من بينها شركة (كراسماش)، التي طورت بدورها أنظمة صاروخية جديدة، في إطار برنامج الاتحاد الروسي لـ(تطوير مجمعات الصناعة العسكرية 2011- 2020).

وأضاف شويغو أن الحديث يدور عن سلاح يتميز بقدرات قتالية فريدة، مؤكدا على الاستمرار في تطوير نماذج جديدة من أنظمة الصواريخ الحديثة.

من ناحية أخرى أعلن نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي "يوري فوروبيوف" أن روسيا استقبلت وساعدت خلال الصراع في دونباس ملايين النازحين.

وقال السيناتور خلال "طاولة مستديرة" في موسكو: إن الحديث يدور بشكل إجمالي عن أكثر من 2.5 مليون شخص قدموا من جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك وعاد بعضهم لاحقا إلى هناك. وشدد على أن الجانب الروسي قدم لكل منهم المساعدة والدعم.

تجدر الإشارة إلى أن المكتب الصحفي لإدارة حالات الطوارئ في أوكرانيا أعلن في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2016 أنه يوجد داخل أراضي أوكرانيا أكثر من مليون شخص نزحوا مؤقتا من ديارهم في مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك وشبه جزيرة القرم.

*برلمانيون دنماركيون يتخلون عن أجهزتهم في روسيا

في سياق آخر ترك أعضاء لجنة السياسة الخارجية بالبرلمان الدنمركي هواتفهم الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحية في بلدهم خلال زيارة إلى روسيا بعد أن طُلب منهم ذلك وسط تزايد المخاوف الأمنية، كتب وزير الخارجية السابق مارتن ليدجارد من الحزب الاجتماعي الحر على فيسبوك وداعا أيتها الهواتف الذكية.

وأضاف: فى طريقنا إلى روسيا مع لجنة السياسة الخارجية حيث نُصحنا بعدم جلب أجهزتنا الإلكترونية من أجل سلامتنا. وخلال فترته كوزير للخارجية كان ليدجارد قال إنه يجب أن يستعد الاتحاد الأوروبي لمزيد من الحرب الهجينة من روسيا.

وقال نيك هيكيروب من الحزب الديمقراطي الاجتماعي، حزب المعارضة الرئيسي في الدانمارك، على فيسبوك إنه سيتحتم عليه العيش دون إنترنت وبريد إلكترونى ووسائل تواصل اجتماعى لمدة أسبوع، وأضاف "أنا مسافر مع لجنة السياسة الخارجية وطُلب منى لأسباب أمنية أن ترك كل شيء مثل آيفون وآيباد أو مثيلهما فى الوطن."